Rojo de la bronca: Independiente perdió ante Platense en Avellaneda

Platense dio el golpe en Avellaneda y le arruinó la fiesta del regreso a casa a Independiente. Fue un 2 a 1 sin mayores lujos que mantiene al Calamar invicto ante el Rojo desde su regreso a Primera, y a la vez expone las complejidades que tendrá el Rey de Copas para convertirse en un equipo fiable y con aspiraciones.

La gente del Rojo llenó cada rincón del Bochini, recibió a los suyos como si llegaran de ganar un título y se frotó las manos preparándose para una tarde feliz, pero en el torneo argentino las realidades suelen diferir mucho de los pronósticos previos. Nada más eficaz para bajarle los decibelios a la euforia de una tribuna que aquietar el ritmo de juego y, como mínimo, repartir el dominio de la pelota.

Zorro viejo, Martín Palermo aplicó dosis suficientes de cada ingrediente para elaborar una pócima que al conjunto de Leandro Stillitano se le atragantó durante media hora. Platense enfrió el entusiasmo inicial sin necesitar de grandes alardes y puso en evidencia durante muchos minutos las carencias del Rojo para construir juego en el último cuarto de la cancha. No solo que no conseguía adueñarse del juego, sino que cada falla lo pagó caro, como a los 20 minutos cuando Nicolás Castro puso el 1 a 0.

Si bien Independiente mejoró en el cierre del primer tiempo, no le alcanzó para irse al descanso igualados donde en el arranque del complemento intentaba encontrar el 1 a 1. Pero en su mejor momento, los de Avellaneda sufrieron la efectividad de Platense que puso el 2 a 0 a través de Nicolás Servetto.

A pesar de que los de Leandro Stillitano descontaron con Martín Cauteruccio, tras un polémico penal a Matías Giménez, Independiente no pudo empatar. Barcia le dio una dosis de frescura al ataque, aunque no fue suficiente. Los locales no fueron capaces de generar peligro en ese final con Platense replegado en su área. Un tiro de Cauteruccio bloqueado se quedó con la esperanza del empate. Así, Platense se llevó el triunfo por 2 a 1, más allá de alguna genialidad en el local de Kevin López.

En la próxima jornada Independiente visitará a Vélez Sarsfield, mientras que Platense recibirá a Atlético Tucumán.