Romero tuvo que poner la cara en una situación compleja de Gimnasia

Por Gabriel Pedrazzi (*)

Esto viene de hace mucho tiempo. Solamente vemos lo que pasó ayer. Pero hay que tener memoria. Los técnicos de jerarquía o de renombre no querían ni siquiera agarrar a Independiente. Tampoco lo hubiesen hecho con Gimnasia en enero, cuando lo único que ofrecía el momento era un plantel con juveniles.

No hay que olvidarse que si el club no estuviese inhibido por los acreedores no habría tenido que vender a los juveniles que se fueron hace dos meses. Chirola puso la cara porque le pidieron que se haga cargo.

Me da mucha tristeza la despedida que tiene esta persona tan querida del club. Hay atrevidos por todos lados que desde anoche empezaron a llamar por teléfono. Ahora no hay que desesperarse pero tampoco dormirse. Hay que traer a un técnico sacapuntos. La dirigencia debería asesorarse por personas que puedan estar identificadas con el club y que estén convencidas y comprometidas con el corazón para sacar a Gimnasia adelante. Lo que hizo la dirigencia en cuanto a los juveniles era lo que se tenía que hacer. Pero la salida de Chirola me da mucha tristeza.

Tiene que venir alguien que logre generar que todos los componentes del club se puedan alinear detrás de él y tirar todos para el mismo camino. Quedan varios partidos y no hay que desesperarse. En este momento estamos ante un problema más psicológico que futbolístico.

(*) Director técnico profesional y exdelantero goleador del Lobo en el ascenso de 1984.