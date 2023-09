Estudiantes pone lo mejor en el Cilindro de Avellaneda

Barajar y dar de nuevo. La eliminación ante Corinthians en los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana ya quedó atrás y ahora el plantel de Estudiantes de La Plata quiere dar vuelta la página y recuperar terreno en la Copa de la Liga Profesional. En ese sentido, el Pincha enfrentará mañana a un rival que también viene golpeado por una eliminación similar, pero frente a Boca y en los cuartos de final de la Copa Libertadores. El rival del próximo domingo 20.30 será Racing, y el encuentro correspondiente a la tercera fecha de la Zona 2 del certamen doméstico será en el estadio Presidente Juan Domingo Perón de Avellaneda.

En esa línea, después de volver a los entrenamientos el jueves pasado en el Country Club de City Bell con la mayoría de jugadores a la par, se espera que el cuerpo técnico encabezado por Eduardo Domínguez no se guarde nada para la visita al Cilindro. La intención es poner en cancha un once con mayoría de titulares, muy parecido al del martes pasado ante el elenco brasileño. De hecho, la práctica de ayer contó con un ensayo futbolístico en el cual gran parte de los protagonistas estuvieron desde el arranque, por lo que repetirán el domingo en el Cilindro. Los principales interrogantes ahora pasan por saber si Leonardo Godoy llegará con su recuperación para ser de la partida o no; y si Jorge Rodríguez, que terminó siendo reemplazado por una dolencia, podrá estar en la mitad de la cancha. Por lo pronto, los protagonistas volverán a verse las caras mañana nuevamente en la cancha principal de City Bell, con varias confirmaciones y con los trabajos de balón detenido en los que todo quedará definido pensando en vencer a los dirigidos por Fernando Gago. Por esta razón, la formación para mañana sería con Mariano Andújar en el arco; Eros Mancuso, Luciano Lollo, Santiago Núñez y Gastón Benedetti; José Sosa, Jorge Rodríguez y Santiago Ascacíbar; Benjamín Rollheiser; Guido Carrillo y Mauro Méndez.

Por otro lado, el entrenador ya no podrá contar con Emmanuel Mas, quien ayer fue presentado de manera oficial en Colón de Santa Fe. El experimentado lateral izquierdo rescindió su vínculo contractual con el Pincha y pasó a ser jugador del equipo comandado por Néstor Pipo Gorosito.

Racing pierde a Roger Martínez para recibir al Pincha

Racing volvió a entrenarse ayer después de lo que fue la dura eliminación ante Boca por los cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo de Fernando Gago ahora apunta todos los cañones al partido con Estudiantes de La Plata; aunque no podrá contar con Roger Martínez, una de sus figuras. Además, tampoco estará disponible Aníbal Moreno, quien sufrió un desgarro en el duelo ante el Xeneize. Sin embargo, la gran noticia que recibió el entrenador fue que Emiliano Vecchio volvió a entrenarse junto al resto del plantel. El mediocampista, que venía de recuperarse de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, estuvo tres días con malestares estomacales y luego tuvo que pasar dos días con anginas, por lo que no pudo reaparecer antes de los cuartos de final de la Libertadores.