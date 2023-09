Scaloni ya está en el país y espera por los convocados

Lionel Scaloni ya está en Argentina para lo que será una nueva presentación de la Selección, en este caso para dar inicio a las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, que se jugará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá. El primer partido de la Selección Argentina campeona del mundo en Catar 2022 será el jueves que viene frente a Ecuador, en el estadio Monumental; mientras que después viajará a Bolivia para enfrentar al representativo conducido por Gustavo Costas en la altura de La Paz, el martes 12.

El entrenador de la Selección argentina, dio una extensa lista con Lionel Messi a la cabeza para estos dos compromisos, que incluyó jugadores Sub-23 para que puedan trabajar con Javier Mascherano pensando en el Preolímpico para los Juegos de París 2024. Después de jugar el fin de semana en sus respectivos clubes, los jugadores llegarán al país y el lunes comenzará la semana con el primer entrenamiento por la tarde. En tanto, el martes el seleccionado practicará a puertas abiertas por 15 minutos. El miércoles, con horario a confirmar (sería al mediodía), será el turno para que Scaloni haga la tradicional conferencia de prensa antes del encuentro del jueves frente a Ecuador, desde las 21 y en el estadio de River.

La nómina tiene algunos regresos como Franco Armani, que no había estado en la última citación por los compromisos de River; y Ángel Correa, campeón del mundo de muy buen momento en Atlético de Madrid. Pero también hay ausencias de peso: por lesión no están Paulo Dybala y Gerónimo Rulli, y no fueron llamados Giovani Lo Celso y Joaquín Correa.