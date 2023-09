Rafael Santos Borré jugará en el Werder Bremen

Tras el sondeo de River por la salida de Lucas Beltrán a la Fiorentina, rechazar en varios intentos al Cruz Azul de México y a Valencia en su intento de reemplazar a Edinson Cavani, Rafael Santos Borré seguirá su carrera en la Bundesliga. El delantero colombiano deja el Eintracht Frankfurt y jugará en Werder Bremen en condición de cedido hasta junio de 2024 sin opción de compra.

Borré habló con los medios oficiales de su nuevo club alemán y manifestó su alegría por llegar a un equipo que conocía desde que era pequeño. "Viví al Werder como rival y me sorprendió la pasión con la que abordan los partidos. Conozco al Werder desde pequeño y sé qué grandes jugadores han jugado aquí. Aunque los últimos años no han sido fáciles, el club va por buen camino. Estoy feliz de ser parte de eso en la próxima temporada. No puedo esperar para empezar", concluyó.