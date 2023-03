Rudy Trigger voló en la pista platense y en unos días se irá a las arenas del norte

Por GALOPóN

El teatro del turf del barrio Hipódromo, en una linda tarde sabatina, abrió sus puertas para ofrecer un programa de 13 carreras, que contaba como momento culminante con la disputa del Clásico Onesto Puente (L-1.200 mts.). No hubo sorpresas en su definición porque el veloz Rudy Trigger no dejó margen para que ello ocurriera, logrando cómodamente un nuevo triunfo de corte jerárquico. En la sentencia hubo tres cuerpos de luz sobre Hello Nacho, que de atropellada se quedó con el segundo lugar. En tanto que tercero, a cuatro largos, arribó el veterano y rendidos Surfing Boy.

El cotejo estaba reservado para todo caballo de 4 años y más edad, de tal forma que las ausencias de León Sabanero y Río Mágico, limitó a seis los participantes. Las pizarras marcaron la preferencia mayoritaria de Rudy Trigger, que al cierre de las apuestas, fue ungido claro favorito, prometiendo un sport de $1.35 sobre las chances de Albanesi ($3.15) y del veterano y siempre eficiente Surfing Boy ($4.90).

Trasladado el pleito a la pista, la cátedra no se equivocó en su elección porque Rudy Trigger se alzó con un claro triunfo conducido con “manos de seda” por el jockey Leandrinho Goncalves. Así, el buen defensor de las sedas “Parque Patricios” concretó su octavo éxito en 15 presentaciones con la curiosidad que cinco de ellos lo logró en esta pista en otras tantas presentaciones, empleando el buen tiempo de 1m.10s.58/100 para los 1.200 metros sobre pista normal.

Ordenada la suelta, Rudy Trigger salió limpito de los partidores ganándole en el pique a Retracto, Hello Nacho, Surfing Boy, El Grand Grys y Albanesi; de tal manera que formalizada la carrera apuró Retracto arrebatándole la vanguardia al favorito sacándole largo y medio de ventaja, quien a su vez dejaba tercero a Hello Nacho, Albanesi y Surfing Boy que corrían en parecida línea, dejando el último lugar a El Grand Grys, cuya posición no abandonaría en todo el desarrollo.

Así completaron la recta de enfrente y al zambullirse en el codo de la calle 41, el puntero corría con menos de un cuerpo de luz sobre Rudy Trigger, quedando muy cerca Albanesi y Surfing Boy, mientras que después se desempeñaba Hello Nacho, que dejaba último a El Grand Grys.

Al final de la curva, el favorito se le fue al humo al puntero, corriendo por afuera Albanesi y más abierto Surfing Boy. Al pisar la recta lo hizo mejor el favorito que quebró a Retracto que comenzó a aflojar, cargando por media cancha Albanesi y más abierto Surfinf Boy. En tanto que desde el fondo venía tocando pito Hello Nacho. Faltando 250 metros Rudy Trigger con firme andar comenzó a alejarse de sus rivales para finalmente cruzar el disco con apreciable ventaja sobre la potente carga de Hello Nacho que le alcanzó para preceder al “viejito piola” Surfing Boy.

El ganador se movió en 24s.29/100 para los primeros 400 mts. y 46s.35/100 para los 800 mts.

Rumbo al país del norte

Disputada la carrera, “Tatino” Ibáñez, propietario del ejemplar ganador, le adelantó como primicia a este multimedio que para Rudy Trigger esta fue su última carrera en el país porque en los próximos días partirá hacía EE. UU. Allí continuará su campaña y además, el nombrado está analizando una posible venta.