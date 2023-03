“El que gane tiene que festejar con responsabilidad”

Se terminó la espera. Desde las 16.30, en el último domingo del verano, Gimnasia recibirá a Estudiantes en una nueva edición del partido de fútbol más importante para toda la región.

Esta vez, el Lobo volverá a jugar de local en el mítico estadio del Bosque, donde hace un poco más de cinco meses hubo disturbios y hasta una muerte en el contexto de un partido decisivo contra Boca por la definición de la Liga Profesional.

Ahora, sin hinchas visitantes y con una expectativa tan grande como la pasión que resumen los clubes de La Plata, Triperos y Pinchas se verán las caras en el mismo lugar.

El partido fue calificado como el más importante de la octava fecha y estará en la mira de los organismos de seguridad en todo el país.

Por todo esto, El Clásico decidió entrevistar al titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, Eduardo Aparicio, quien aportó datos precisos que servirán para explicar y entender cómo se va a desarrollar lo que pretende ser una fiesta deportiva que se extenderá desde las 11 hasta las primeras horas de la noche en la capital provincial.

—¿Cuántos hinchas pueden entrar a la cancha?

—El estadio fue habilitado para 27.000 personas, de las cuales la mayoría son socios que irán a las tribunas del sector de la avenida 60 y la tribuna del Bosque.

—¿Y a cuántos policías convocaron para velar por la seguridad de los espectadores y los jugadores para este partido?

—Vamos contar con 650 policías, no solamente en el estadio sino también en algunas zonas de la ciudad. Si hay un ganador y un perdedor tenemos que llevar seguridad en algunos puntos donde se pueda llegar a festejar.

—¿Qué requisitos se van a pedir para entrar a la cancha?

—Para el sector de las tribunas populares será indispensable que los socios de Gimnasia concurran con el carnet de socio y el DNI.

—¿A partir de qué hora se puede entrar a la cancha?

—Habrá una fiesta previa que nos pidieron realizar desde la Comisión Directiva con música y con juegos para que los chicos puedan disfrutar de la previa del partido. Eso va a ser a partir de las 12, cuando ya estén los dirigentes de la Secretaría de Deportes del Lobo trabajando en el sector de las canchas de tenis y la parte de debajo de las plateas H y la techada.

—¿Y a qué hora se van a cortar las calles?

—A partir de las 11 ya vamos a cortar en la zona de 1 y 60 hasta 122. No vamos a interrumpir la vida social de la gente que no quiere ir al partido en la avenida Iraola en el Bosque y no estará cortada la circulación en el interior del predio.

—¿Cuándo vuelve a jugar Gimnasia en horario nocturno en su cancha?

—Después de este partido Gimnasia va a poder ser programado en un horario de noche.

—¿Y por qué hasta ahora no lo hacía?

—Nosotros le pedimos a la CD que pueda realizar una serie de obras para garantizar una mayor luminosidad en algunos sectores de la cancha que no se habían hecho. Ahora se pudieron terminar y por eso Gimnasia va a poder jugar otra vez en horarios nocturnos en el caso de que la Liga Profesional decida programar sus partidos después de las 18.

—¿Cómo definiría su situación en la causa por la muerte del Lolo Regueiro?

—Yo soy un auxiliar de la Justicia y presenté todas las pruebas necesarias porque le debemos un gran respeto a la familia. Como hombre de la función pública quiero que esto se esclarezca, nos toque la responsabilidad que nos toque.

11hs

Será el horario del corte de la avenida 60, entre 122 y 1. Durante todo el domingo se podrá circular por el Bosque con autos, pero no habrá carreras de bicicletas.

Con DNI y carnet

Uno de los requisitos indispensables para poder entrar a la cancha es que los hinchas concurran con el carnet de socio y el DNI. Desde las 12 habrá un encuentro con juegos y música en los jardines del Bosque y a partir de las 13.30 se podrá acceder a las tribunas.