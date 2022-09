Rugby: dura derrota de Los Tilos en el Top 13

La fecha número 22 del Top 13 de la URBA no le sonrió a los clubes de la ciudad que militan en la máxima división de Buenos Aires. En primer lugar, Los Tilos jugó como local en el Barrio Obrero con la esperanza de reponerse de la caída en el clásico la semana pasada. El Verde no hizo pie ante Pucará de Burzaco y fue derrotado por 34 a 17 quedando comprometido en la zona del descenso.

El Rojo dominó el encuentro desde el arranque y se fue al descanso ganando por 17-3. En la segunda mitad el juego solo se emparejó luego del primer try para el local de Felipe Bares (10-20). Pero los de Barrio Obrero no pudieron ante los tries de Tedesco e Iñaki Delguy que definieron el score, a pesar del descuento parcial de Felipe Puertas.

A Los Tilos se le cierran los caminos, las oportunidades cada vez son menos y ahora ya comparte la última posición con Regatas. Además, de los de abajo, es al único que todavía le falta quedar una fecha libre.

Por otro lado, San Luis fue derrotado ante el puntero Hindú, que en Don Torcuato le propinó una goleada por 45 a 8. El Marista está fuera de la zona de descenso pero solamente a tres puntos de distancia de sus perseguidores.

En Primera A, La Plata Rugby obtuvo una nueva victoria y se encamina a lograr su tan ansiado objetivo de subir a la máxima categoría. El Amarillo de Gonnet venció como visitante a Banco Nación por 31 a 9 y, sumando un punto bonus ofensivo, estiró la ventaja a 12 puntos en la tabla de su escolta Champagnat. A falta de seis fechas para que cúlimine la temporada, el Canario podría sentenciar el ascenso con anticipación.

En la Primera B, Universitario goleó cómo visitante a Daom por 40 a 8 mientras que en Segunda, Albatros aplastó a La Salle en Hernández por 82 a 12. Por último, en Desarrollo Berisso venció como local a Rivadavia por 52 a 17.