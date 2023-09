Rugby: Owen Farrell lamentó no estar contra Los Pumas

Owen Farrell estará ausente en los primeros dos partidos de Inglaterra en Francia 2023 y, en conferencia de prensa, el capitán de Inglaterra habló sobre su expulsión y cómo se encuentra el equipo a cinco días del debut frente a Los Pumas. “Cometí un error y fui suspendido. No voy a sentarme acá y quejarme sobre eso ahora”, sostuvo el back de la Rosa. Además, agregó: “Estoy destrozado por no jugar y por no estar disponible. Especialmente un partido importante como el de este fin de semana”.

Por otro lado, Farrell se refirió acerca de lo que será la cita para su país y dijo: “Estoy emocionado por este Mundial, por ver qué puede hacer este equipo y estoy expectante de volver a estar disponible”. “Hay un buen presentimiento sobre esta Copa del Mundo y estoy emocionado de cumplir con mi rol”, cerró el inglés.