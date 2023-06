Rugby: triunfo Marista en La Cumbre

Se reanudó la acción ovalada y en un duelo por escapar del descenso el Club San Luis demostró que está mucho mejor que Pucará de Burzaco. Los Maristas festejaron en La Cumbre, donde se impusieron por 43-15 y volvieron a ganar después de ocho fechas en el Top 12 de la URBA.

Los Azulgranas contaron con una figura que fue desequilibrante como Valentino Quatrocchi, quien aportó 33 puntos en triunfo producto de dos tries, cinco penales y cuatro goles. El fullback la rompió y por ahora se lleva el récord personal de la temporada. Curti y Gibert apoyaron los otros tries platenses. Pucará sumó una nueva derrota, la novena en fila y se mantienen en lo más bajo de la tabla de posiciones. González Moran y Francisco Jorge hicieron los tries del rojo.

En Boulogne, La Plata Rugby se trajo un punto bonus defensivo al caer en la última jugada frente al SIC por 35 a 31. Los Canarios dieron la talla en el encuentro y estuvo siempre a tiro de quedarse con la victoria. El fullback Luciano Di Lucca logró 11 tantos y lo tries platenses fueron de Arteche, Iassi, Cinti y Núñez.

En la Primera A, Los Tilos volvió a caer y no pudo levantar cabeza en el Barrio Obrero. El Verde fue derrotado por 50 a 18 ante el líder Regatas de Bella Vista. Con este resultado, se ubican en el séptimo lugar de la tabla con 23 unidades, a 27 del puntero.

En la Primera B, Universitario se hizo fuerte en su visita a Liceo Naval y se trajo un triunfo a Gonnet al imponerse por 32 a 14. Las Panteras consolidan su gran presente en la temporada y mantienen su lugar en la segunda posición de la tabla con 37 puntos y a 7 del puntero Hurling.

En el Torneo de Segunda, Albatros lo pasó mal frente a Virreyes y fue derrotado cómo visitante por 50 a 19 mientras que Berisso no pudo frente a Ciudad de Campana y perdió 18 a 14.

POSICIONES

1 Alumni 31 9 7 0 2 245 198

2 Newman 31 9 7 0 2 266 210

3 Belgrano Athl. 29 9 6 1 2 274 229

4 CUBA 28 9 5 1 3 318 238

5 Hindú 25 9 5 0 4 242 182

6 Buenos Aires 24 9 5 1 3 232 214

7 SIC 23 9 4 1 4 269 204

8 La Plata 17 9 3 0 6 249 282

9 CASI 17 9 4 0 5 219 275

10 Atl. del Ros. 17 9 4 0 5 219 266

11 San Luis 11 9 2 0 7 224 252

12 Pucará 2 9 0 0 9 147 354