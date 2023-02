Sábado a puro fútbol europeo

Después de unos días agitados con los encuentros por Champions League, Europa League y Conference League, volvieron a disputarse las ligas europeas y los platos fuertes estarán hoy y mañana. Con mucha actividad y partidos que se llevaran los flashes, en las principales competiciones a lo largo del mundo estarán puestos los ojos de los futboleros.

En primera instancia, se jugará uno de los clásicos más importantes del mundo, ya que el derbi madrileño tendrá un nuevo cruce a partir de las 14:30 cuando el Real reciba en el Santiago Bernabéu al Atlético del Cholo Simeone. Además, por la Liga estarán jugando Espanyol vs. Mallorca, Cádiz vs. Real Vallecano y Valencia vs. Real Sociedad en un duelo donde los de Mestalla luchan por salir del descenso mientras que los de San Sebastián quieren seguir con la gran campaña que los ubica en la tercera posición.

Luego, en la Premier, el Arsenal quiere seguir sacando una pequeña ventaja al City en el primer lugar y los dos estarán jugando durante este mediodía. Los londinenses visitarán al Leicester a partir de las 12 mientras que los Citizens de Julián Álvarez también jugarán de visitante contra el Bournemouth a las 14:30. Además al mismo horario que los Gunners, jugarán el Aston Villa de Dibu Martínez y “Emi” Buendía contra Everton como así también el Southampton de Carlos Alcaraz frente al Leeds. Por último a las 16:45 el Liverpool será visitante contra el West Ham.

En cuanto a la Serie A, el Napoli abrirá la jornada 24 de visitante contra el Empoli a las 14 donde buscará ampliar la ventaja de 15 puntos respecto al Inter para seguir quedando muy cerca del Scudetto. Además jugarán Lecce vs. Sassuolo por la tarde. En la ­Bundesliga, el Borussia Dortmund tendrá la chance de pasar momentáneamente al Bayern ya que están igualados en 43 puntos junto al Unión Berlín y el conjunto amarillo jugará a las 11:30 contra el Hoffenheim, ­mientras que los bávaros jugarán mañana contra los de la capital alemana en un duelo trascendental.

Por último, en la Ligue 1 mañana se jugará el clásico entre PSG y Marsella (primero y segundo, respectivamente), pero hoy jugarán Angers vs. Lyon y Montpellier vs. Lens.