El Lobo regresó a Abasto

Después de la eliminación contra Excursionistas y la posterior decisión de dar el jueves libre para relajar la cabeza tras el inesperado golpe, en la mañana de ayer el plantel Tripero regresó a los entrenamientos en Estancia Chica para pensar en lo que será el partido del lunes contra Barracas Central a las 17 en el estadio Claudio Tapia y con el arbitraje de Nicolás Lamolina. Allí el Albiazul buscará dejar atrás lo sufrido por Copa Argentina y seguir sumando unidades en la Liga Profesional como sucedió en los últimos dos partidos frente a Banfield e Instituto.

Durante la mañana del viernes hubo tareas regenerativas para aquellos que fueron titulares contra Excursio mientras que el resto de los futbolistas se entrenó de manera normal para intentar ganarse un lugar de cara al partido contra el Guapo. Hoy, nuevamente a partir de las 8:30, estarán todos a disposición de Sebastián Romero donde se buscará hacer trabajos tácticos de fútbol, reducido y algo de físico para de a poco ir definiendo el equipo que buscará barajar y dar de nuevo por el torneo local.

La idea del cuerpo técnico es tocar lo mínimo e indispensable pero hay algunos jugadores de mitad de cancha para adelante que están en dudas. Esto se debe a que Alan Sosa fue de los puntos más altos contra Instituto pero por Copa Argentina no tuvo su mejor partido y tal es así que fue reemplazado, al igual que Agustín Bolivar. A estos dos nombres se suman los casos de Rodrigo Castillo y Cristian Tarragona quienes no tienen asegurado continuar en el 11 inicial ya que al igual que Sosa, Nicolás Contín y Eric Ramírez rindieron de gran manera contra la Gloria pero el miércoles no ingresaron de la mejor manera.

Con estas pequeñas dudas y algunos nombres como Alan Lescano, Antonio Napolitano y Benjamín Domínguez que vienen de tener buenos ingresos, Romero irá definiendo entre hoy y mañana el posible equipo para jugar contra el conjunto de Rodolfo De Paoli. De mitad de cancha para atrás, salvo alguna molestia de último momento no habría modificaciones. Tras la práctica de esta mañana, Chirola hablará en la habitual conferencia de prensa ante de los partidos.