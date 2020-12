Sabella y la ocasión en la que jugó con Maradona: "Diego era de otro planeta"

Sin dudas la ciudad de La Plata vive días muy tristes por las partidas de Diego Maradona, el pasado 25 de noviembre, y la de Alejandro Sabella durante el martes. Más allá de estos conmocionantes hechos, ambos compartieron entrenamientos con la Selección Argentina en sus etapas como jugadores y también se enfrentaron en un River-Argentinos.

En una entrevista con la revista El Gráfico, "Pachorra" destacó su experiencia en las prácticas de Argentina con Diego: "La primera vez que practiqué con él fue un bajón y me volví a mi casa totalmente deprimido, pensando que yo no podía jugar al fútbol. Un tiempo después, cuando Diego les metió los goles a los ingleses y escuché a Valdano, me sentí identificado".

Además puso en ejemplo, una declaración de Maradona tras el choque ante Inglaterra: "Maradona declaró que mientras eludía ingleses, miraba de reojo a Valdano para pasarle la pelota. Jorge después contó: 'Encima de la jugada que se mandó, tuvo tiempo para mirarme a mí´. Y yo sentí algo parecido: me veía practicar a mí y Diego era de otro planeta".

Por otro lado destacó que no tuvieron tanta relación personal, pero que el respeto era inmenso. Y que la última vez que se habían visto, fue en una práctica de Estudiantes en 2009, cuando Maradona visitó a Verón y al plantel del "Pincha". Hoy ambos, con su eterna magia, se reencontraron e iluminan juntos el cielo.