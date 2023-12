Sacha Fenestraz: el otro piloto argentino que está cerca de subirse a un Fórmula 1

Su acento cordobés refuta su pasaporte francés y Sacha Fenestraz se siente más argentino que nunca. Por primera vez en su campaña corrió con la licencia Automóvil Club Argentino (ACA). Lo hizo en la Fórmula E con la escudería Nissan. Este año también fue contratado por un equipo de Fórmula 1 para trabajar en su simulador, y debido a sus buenos resultados está a las puertas de una posible prueba en el 2024. En una entrevista brindada recientemente, el piloto reveló detalles y expectativas de cara a lo que viene.

“En 2024 seguiré un año más con Nissan y a la par estoy trabajando con un equipo de Fórmula 1 en su simulador para potencialmente tener una prueba el año que viene. Lo bueno es que podré tener la Superlicencia, ya que tenía los puntos vigentes. Ya firmé todos los papeles hace un par de meses, así que viene un lindo año”, contó. “Los puntos que sumé son los de la Súper Fórmula y Súper GT de 2022 y 2021, el año del Covid-19 (2020) se pausó, y deben haber agarrado los puntos de la Fórmula 3 Japonesa cuando fui campeón en 2019. Cuando tuve la reunión con este equipo de F1, los 40 puntos los tenía. Ellos me apuraron con lo de la Superlicencia porque a finales de este año iba a perder esos puntos y ellos no querían que pasara esto ya que quieren que me suba a uno de sus autos”, explicó el piloto de 24 años.

Cumplió 24 años el 28 de julio y pasó más de la mitad de su vida en la localidad cordobesa de Santa Catalina, cerca de Colonia Caroya, donde se instaló con su familia. Su madre, Stephanie, es francesa. Ella corrió el Rally Dakar junto a Gabriel Pozzo en 2009, y en 2010 pudo terminar la carrera más dura del mundo siendo navegante del galo Michele Turon. Sacha se subió por primera vez a un karting a los tres años y a los cinco ya tenía su licencia para correr. Se formó en los kartódromos de Colonia Caroya y en el de Jesús María.

Ya lleva seis meses trabajando con uno y, aunque no puede decir nombres, espera ganarse la oportunidad de subirse al coche más adelante en 2024. “No puedo decir el nombre, pero estoy trabajando para un equipo de Fórmula 1, haciendo simulador y ya firmé los papeles para la Superlicencia. Es un sueño para mí trabajar en este mundo. Justo tenía los 40 puntos cuando firmé con ellos, no querían que los perdiera, así que tienen la intención de que me suba al coche”, manifestó Fenestraz. Las expectativas del automovilismo son altas.