San Carlos pone primera mañana

omienza un nuevo año, ya entramos en el 2022, y se renuevan las ilusiones en todos los sentidos. Eso también ocurre con los equipos de fútbol, y los que más nos importan y queremos que les vaya bien, nuestro Villa San Carlos y Defensores de Cambaceres, van a tener una pretemporada con mucha intensidad pensando en lo que serán sus participaciones en la Primera B Metropolitana y la Divisional D,

respectivamente.

El que dará el puntapié inicial es el elenco de Berisso, que de la mano de su flamante entrenador, Miguel Ángel Restelli, va a comenzar con la pretemporada mañana. Las actividades se van a desarrollar íntegramente en el predio del Sindicato de Empleados de Comercio La Plata (SEC). Los futbolistas después de mucho tiempo van a cambiar de espacio de entrenamiento, recordando que hace varios años se venían realizando actividades en un punto ubicado en el barrio El Retiro de nuestra ciudad.

El cuerpo técnico le marcó una prioridad a la Comisión Directiva y al Departamento de Fútbol: la continuidad de algunos jugadores determinantes, caso los históricos como Federico Slezack, Gonzalo Raverta, Pablo Miranda y otros de gran presente como Alejo Lloyaiy y Alexis Alegre. Por ahora no han llegado refuerzos y se han ido muchos futbolistas, como Raúl Iberbia, Nahuel Fernandes Silva y los hermanos Nicolás y Matías Grasso, ambos a El Porvenir.

Aún no está muy claro cuándo comenzará el campeonato de la Primera B Metropolitana, se cree que será a mediados de febrero y ya no contará con Flandria y Sacachispas, ambos ascendidos a la Primera Nacional, en tanto que Dock Sud e Ituzaingó lograron el acceso a la categoría provenientes de la C y serán dos nuevos rivales duros a vencer. La misión para el Celeste será mantener la categoría.

Camba sigue con el descanso

La tónica en Defensores de Cambaceres es opuesta a la que tiene Villa San Carlos, ya que aún los jugadores no fueron notificados con respecto a la vuelta a los entrenamientos, aunque El Clásico conoció que sería a mediados de este mes. No hay mucho apuro por parte del técnico, Carlos Da Ponte, ya que el campeonato recién comenzaría en el mes de marzo.

En la divisional, la D ya no estarán Liniers y Puerto Nuevo, ambos jugarán en la C, y se espera por los equipos afiliados, donde podría estar Everton de barrio Aeropuerto.