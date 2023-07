San Carlos va afilando los detalles para el domingo

El plantel profesional de Villa San Carlos va ajustando las tuercas y afilando detalles para lo que será su presentación este domingo, desde las 15.30 en el estadio Gennacio Sálice de Berisso frente a Cañuelas, con el arbitraje de Germán Bermúdez. Será un partido importante del campeonato, tratando de afrontar lo que queda del semestre con la misión de seguir en los puestos de arriba de la tabla de posiciones.

Este encuentro correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura de la Primera B Metropolitana tiene un gusto especial para el Celeste, ya que los dirigidos técnicamente por Leandro Martini vienen de sumar un gran punto en el Monumental de Villa Lynch ante la UAI Urquiza. Allí el arquero Juan Ignacio Cautela fue una de las figuras de la tarde, atajando un penal en tiempo de descuento, cuando el juego se moría.

En cuanto al equipo para recibir al Tambero este fin de semana, el cuerpo técnico no tiene definido el 11 inicial, aunque no se descarta el ingreso de Ignacio Oroná, que no pudo estar presente en el último compromiso y es uno de los pilares del equipo, como también de la institución, siendo uno de los grandes ídolos de la historia villera. En caso de que Nacho ingrese, el que saldrá es el exhombre de Estudiantes de La Plata, Ángel Acosta.

Finalmente, vale destacar que el rival de turno no viene bien en el certamen y sufrió la salida del entrenador Rolando Bertolini, quien decidió renunciar a su cargo. Germán Sassone asume de manera interina y afrontará este choque con el Villero.

PRIMERA B

POSICIONES

1 Talleres (RdE) 13 6 4 1 1 6 3 +3

2 Argentino (Q) 11 6 3 2 1 9 7 +2

3 Dep. Armenio 10 6 3 1 2 7 2 +5

4 San Miguel 10 6 3 1 2 10 6 +4

5 Villa San Carlos 10 6 3 1 2 5 5 0

6 Colegiales 9 6 2 3 1 6 5 +1

7 Acassuso 8 6 2 2 2 4 4 0

8 UAI Urquiza 8 6 2 2 2 4 4 0

9 Merlo 8 5 2 2 1 3 4 -1

10 Fénix 7 5 2 1 2 5 4 +1

11 Cañuelas 6 6 1 3 2 4 5 -1

12 Los Andes 6 6 1 3 2 2 3 -1

13 Sacachispas 5 5 0 5 0 0 0 0

14 Comunic. 5 5 1 2 2 5 6 -1

15 Argentino (M) 5 5 1 2 2 4 7 -3

16 Dock Sud 3 6 0 3 3 4 8 -4

17 Ituzaingó 2 5 0 2 3 0 5 -5