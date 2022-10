San Carlos ya palpita la definición del Reducido

Villa San Carlos es otra de las revelaciones del Reducido de la Primera B. En los octavos de final de final debió sufrir en los penales para superar a Talleres de Remedios de Escalada; en los cuartos dejó en el camino a Acassuso, y en la semi, dio la sorpresa frente a Comunicaciones, el ganador del Torneo Apertura. Uno de los jugadores claves para llegar a la definición por el único boleto a la Primera Nacional es Lucas Licht, el héroe en el duelo contra el Cartero.

El Bochi llegó a comienzos de temporada a Berisso tras no ser tenido en cuenta por Gimnasia. Y a los 41 años sigue demostrando que tiene cuerda para jugar: metió un golazo olímpico para pasar a la gran final de la B. “La cabeza de este equipo estaba en llegar al último día del torneo y lo hicimos”, sostuvo tras el 1-0 en Agronomía.

La Primera Nacional conoce el segundo ascenso

La Primera Nacional atraviesa momentos culminantes para definir quién se quedará con el segundo ascenso para acompañar a Belgrano en la Primera división y, con la primera fase del Reducido ya definida, quedan cinco equipos en carrera por el anhelado boleto. Estudiantes (BA), Defensores de Belgrano, Gimnasia (M), Estudiantes (RC) superaron la primera instancia y dejaron afuera a Chaco For Ever, All Boys, Deportivo Morón, Riestra, Almagro e Independiente Rivadavia (M).

San Martín de Tucumán cayó en cuartos de final y ahora Instituto espera en semifinales. En tanto, por el otro lado de la llave, Estudiantes de Buenos Aires le estaba ganando, al cierre de esta edición, 1 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto.