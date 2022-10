Gorosito: “No hay que olvidarse de dónde salimos para aspirar a más”

Gimnasia no tuvo el cierre de torneo que merecía, los dirigidos por Néstor Gorosito no solo que se quedaron sin nafta para llegar con chances a la última fecha del campeonato, sino que también perdieron la posibilidad de volver a jugar una Copa Libertadores.

“Talleres encontró el gol y el partido se emparejó. Teníamos la ilusión de la Libertadores, entramos a la Sudamericana y es importante”, comenzó lamentando, pero también valorando, Néstor Gorosito en el inicio de la conferencia. Acto seguido, agregó: “A medida que vas creciendo, vas aspirando a más. Teníamos la ilusión de salir campeón pero en las últimas fechas tuvimos un bajón”.

Luego explicó: “Hoy jugamos un partido de 6 millones de dólares. No es fácil para un equipo que terminó con tantos pibes en cancha. La Sudamericana es una vidriera para ellos”.

Por supuesto, pese a lamentar la derrota, no faltaron los elogios hacia sus dirigidos que volvieron a meter al Lobo en un certamen internacional tras cinco años. “Estamos muy contentos con el grupo y con el plantel. Es importante para la institución entrar en una Copa internacional. El salto es más que positivo”, dijo y agregó: “Terminamos con chicos del club en cancha. La tristeza de no haber logrado el objetivo de no salir campeón, pero tenemos la satisfacción de construir un camino”.

Ya en el cierre de la conferencia se tomó un momento para valorar la campaña y mirar con optimismo hacia el futuro. “No hay que olvidarse de dónde salimos y dónde estuvimos hasta hace poco. Hay que mirar lo que pasaba antes para aspirar a más. Todos tenemos la ilusión de ser campeón”, afirmó.

Además, el entrenador albiazul dio un pantallazo acerca de lo que será el objetivo del cuerpo técnico de cara al próximo año, con un certamen internacional nuevamente en el horizonte. “La idea es acompañar a los juveniles en el crecimiento. Miramón entró muy bien y nos pone más que contentos. El camino es este y seguiremos construyendo”, aseguró.

Por supuesto, habló de lo que será un mercado de pases que asoma determinante para potenciar lo logrado por su equipo y comentó: “Vamos a elegir bien los refuerzos y buscaremos mantener la base, porque sería importante para que los chicos se acoplen mejor”.

Ya por último, cerró la última conferencia de prensa del 2022 con un agradecimiento a sus dirigidos: “Es difícil sacar cosas positivas después de una derrota, pero con lo que fue el año me quedo con el compañerismo y la entrega de todos. Nos sentimos muy defendidos por los jugadores, y somos muy agradecidos. Nuestra renovación se debe a ellos”.

Los pibes dieron la cara

Pocas cuestiones positivas pudieron destacarse de lo que fue la derrota del Lobo en Córdoba. Gimnasia volvió a hacer mal las cosas y cayó 2 a 1 frente a Talleres quedando afuera de la Copa Libertadores, pero siendo el mejor posicionado para disputar la Copa Sudamericana el próximo año.

Así y todo, Tomás Muro volvió a ingresar y cumplirle con creces a Gorosito. El juvenil albiazul marcó su segundo gol en Primera división, siendo este un verdadero golazo para el parcial 1 a 1 en el Kempes.

Además, el volante central Ignacio Miramón volvió a sumar minutos en Primera, e incluso se llevó muchos elogios por parte de Gorosito.

Se viene la Asamblea

Tal y como adelantó este multimedio, el año en Gimnasia aún no llega al final. Si bien en lo futbolístico ya no habrá actividad, se vienen semanas movidas en el aspecto político.

El lunes 31 de octubre se realizará la Asamblea General Ordinaria, donde se tratarán el presupuesto, la memoria y el balance del actual período por parte de la dirigencia albiazul.

Además, a finales de noviembre serán las elecciones en las que, hasta el momento, habrá cinco listas para que el socio tripero decida la futura conducción del club.