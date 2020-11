San Lorenzo vuelve al trabajo y espera por los hermanos Romero

“Mascherano dejó al Pincha y el barco a la deriva cuando el club más lo necesitaba”

Daniel Córdoba tomó partido ante la decisión del Jefecito y expresó: “Después de salir tercero, me vinieron a buscar Vélez, San Lorenzo y la Universidad Católica de Chile. Me quedé en Estudiantes por gratitud a la institución que me dio la chance de trabajar”.

POR DANIEL "PROFE" CÓRDOBA