Scaloni: "Me hubiera gustado jugar la Copa América en nuestra casa"

La Selección arribó esta tarde a Río de Janeiro y descansa en un hotel de Barra do Tijuca en la previa del debut en la jornada de mañana ante Chile desde las 18 horas.

En ese sentido, Lionel Scaloni expresó acerca de la decisión de la lista de convocados para este certamen: "Hablé con los jugadores y les dimos las razones por las que quedaron afuera. Hablé con todos, con los que están y con los que no".

A su vez, al ser consultado sobre la inclusión de Sergio Agüero en el once inicial, respondió que: "Agüero tiene las mismas posibilidades que el resto", y agregó que: "El camino es un poco el partido con Colombia, en el que el equipo jugó muy bien y faltó coronarlo con un triunfo. El funcionamiento está, es evidente. Hay que corregir algunas cosas, pero la idea es más o menos la misma".

Acerca del funcionamiento y del planteo del seleccionado en esta Copa América, aseguró: "Jugamos prácticamente con tres delanteros siempre. Los nombres pueden cambiar, pero siempre jugamos con jugadores ofensivos. Todo se verá durante la copa en función de lo que necesite el equipo".

De cara al encuentro de mañana ante Chile, destacó: "Recuperamos jugadores de ese partido en Santiago contra Chile. Ellos no tienen a Alexis, pero sigue siendo un equipo competitivo. En los últimos partidos han jugado bastante bien".

Además, el entrenador de la Selección confesó: "No soy fanático de ver las estadísticas de posesión. Me interesa que si el equipo la tiene, la tenga para atacar. En el último partido tuvimos nueve o diez situaciones y eso es importante. El equipo tiene una forma clara de jugar y eso no lo vamos a cambiar".

El capitán de la Selección Argentina dio una rueda de prensa oficial antes del choque contra Chile, en el debut de la Copa América.