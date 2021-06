Messi y un pedido especial: "El hincha y el periodismo tienen que acompañar"

El equipo dirigido por Lionel Scaloni se prepara para competir hasta el final y llegar con claras chances de quedarse con el título.

Previo a la primera presentación, Lionel Messi habló con Olé y reveló detalles de su paso por la Selección en los últimos años. "Nosotros, la verdad, tuvimos una etapa en la Selección donde creo que pudimos haber disfrutado más. Donde conseguimos cosas muy lindas, buenas. Recuerdo el Mundial de Brasil, donde la gente lo vivió al máximo, lo disfrutó muchísimo", comenzó diciendo el crack rosarino.

Asimismo, agregó: "Las Copa América, donde chicos de la camada que estábamos hablando nunca habían visto a la Argentina llegar a una final de Mundial o Copa América. Y pasa que todo pasa por ganar y tampoco es así, ¿no? Lo importante es todo el camino que recorrimos antes, lo que hicimos, lo que disfrutamos. Creo que no se le dio el valor que merecíamos en ese momento a ese grupo, incluso se le hizo muy difícil a ese grupo pelear por muchísimas cosas".

Con respecto a cómo sintió el grupo esas finales que no pudieron ganar, el 10 del Barcelona dijo: "Fue duro, nosotros desde adentro lo disfrutamos muchísimo, más allá de que no tuvimos la suerte de poder levantar ninguna Copa América ni un Mundial. Fue algo extraordinario para nosotros, obviamente somos los primeros que nos hubiese gustado ser campeones de todo, estuvimos cerquita, por detalles no lo conseguimos. Pero creo que esa camada lo vivió, lo disfrutó y tiene un recuerdo muy lindo de todo eso. Y ojalá que no sea lo último, ojalá venga mucho más".

SU RELACIÓN CON EL PERIODISMO

En continuidad con la entrevista, la Pulga fue consultado sobre la tensa relación que mantuvo el plantel con el periodismo, ya que durante varios meses evitaron hablar con la prensa. "El periodismo también cambió, y que en ese momento era todo muy blanco o negro, y era muy duro. Se tranquilizó todo un poquito y creo que eso está bueno. Que el periodismo sea de esa manera hizo que esa Selección se aleje también del periodismo y al mismo tiempo no llegue a la gente, porque al final a la gente le llegás por el periodismo... Y en las pocas veces que iban a la cancha estaba la posibilidad de estar cerca de ellos", explicó.

Y agregó: "Pero en esa época creo que había como un rechazo mutuo por todo lo que estábamos viviendo, nosotros nos sentíamos atacados".

"Creo que hoy es diferente, es verdad que hay muchos chicos jóvenes nuevos, eso también hizo que limpiemos todo, que empecemos de cero. Y está bueno así. La Selección es de todos y todos tenemos que tirar para el mismo lado para intentar conseguir siempre el máximo, que el máximo es levantar la Copa del Mundo, la Copa América. Y eso es un trabajo de todos, el hincha y el periodismo tienen que acompañar también", dijo Messi sobre la relación que hay hoy con los medios de comunicación.

SU MIRADA SOBRE LA COPA AMÉRICA

Lionel cierra con una mirada sobre la Copa América, una reflexión que después amplió en la entrevista con el sitio oficial de la AFA, en la previa de la doble fecha de Eliminatorias: “Estamos con todo el grupo con muchas ganas, ilusionados de poder jugar esta Copa. Es una Copa especial, diferente, por el tema de que no va a haber gente. Pero, así y todo, en lo personal tengo muchísimas ganas de estar otra vez”.