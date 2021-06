Aceleran el peritaje de la caja negra de la camioneta de Tobio y se complica su futuro en el Pincha

La dirigencia de Estudiantes podría cambiar el curso de las negociaciones en el mercado de pases. Sería a raíz de la situación procesal del defensor Fernando Tobio, quien en noviembre del año pasado protagonizó un accidente de tránsito, en el cual se comprobó que el jugador manejaba alcoholizado con más de 1.3 gramos de alcohol en sangre y a más de los 100 kilómetros por hora en una calle de barrio de Ramos Mejía.



La defensa de Ana Licciardello, la mujer que perdió la vida en la madrugada del 8 de noviembre pasado, pedirá se inste al inmediato peritaje de la caja negra de la camioneta Land Rover para conocer con precisión los detalles previos al impacto que le terminó provocando la muerte a la señora.



En letrado Gastón Alonso Dublo, quien representa a la familia de la víctima, adelantó que “el lunes próximo a las 8.30 en la fiscalía 8 de La Matanza a cargo de la doctora Suárez se intentará que se formalicen sin más demoras las medidas de prueba pendientes de producción para que luego el titular de la acción penal llame a indagatoria al jugador y se delimiten así los pasos previos e ineludibles para su procesamiento”, comentó el abogado.



Hasta el momento, desde la fiscalía 8 de La Matanza, que investiga todo lo ocurrido, se aludió que siguen buscando recolectar pruebas para cotejar todo lo ocurrido en la madrugada del 8 de noviembre. Sin embargo, habiendo pasado más de siete meses del accidente, todo parece indicar que los tiempos no podrían demorar más, y Tobio podría ser llamado a indagatoria de un momento a otro. Ese cambio en la situación procesal del jugador de Estudiantes le podría impedir salir del país ante una eventual transferencia en el corto o mediano plazo. Y sobre la base de que al defensor se le termina su contrato con el club en el transcurso de la temporada 2021/2022, no se descarta evaluar una salida anticipada en el presente mercado de pases la cual podría verse frustrada de acuerdo al devenir de la investigación penal.



“El fiscal es el órgano acusador por excelencia. El cual por ahora no está llamando a Tobio a declaración indagatorio. Yo como abogado que asisto a la víctima tengo el deber de instar a que lo llame a declarar y al cambio de la calificación penal de homicidio culposo a homicidio culposo doblemente agravado o homicidio con dolo eventual”, concluyó el letrado.