Scaloni y Berizzo palpitaron el encuentro de mañana

Mañana a las 20 se retomarán las Eliminatorias Sudamericanas para clasificar al Mundial de Catar 2022 donde se enfrentarán Argentina y Paraguay en el primer partido de la triple fecha de este mes. Respecto a esta fecha 11, la Albiceleste llega en el segundo puesto con 18 puntos mientras se espera la definición del encuentro suspendido contra Brasil. La Albirroja, por su parte, está sexta con 11 puntos, a dos unidades de Colombia que se está clasificando al repechaje.

El DT campeón de América habló con el canal oficial de la Selección Argentina y comentó: “Ansioso de que lleguen estos partidos porque son fechas importantes y creemos que estamos bien. Hay una base del 80 o 90% que se repite en el plantel. Eso te da una tranquilidad aunque tengas poco tiempo para trabajar. Siempre se puede mejorar, no somos invencibles ni mucho menos”.

Luego, el entrenador opinó sobre la programación del certamen ­clasificatorio. “Al ser tres partidos cambia un poco. Hay pocos días para preparar el siguiente juego, sobre todo entre el primero y el segundo. Estamos acostumbrados a jugar jueves o viernes. El problema es el segundo partido, donde ya venís con una carga previa y tenés que prepararlo sin dejar de pensar en el último”, afirmó.

“Nuestro planteo será similar al partido de Copa América”

Eduardo Berizzo brindó una conferencia de prensa donde comentó lo que será el duelo contra el último campeón del continente: “Argentina viene con mayor confianza desde que salió campeón. Si bien mantiene el plantel, ya se alivió una parte de la presión. Nuestro planteo será similar al partido de la Copa América y buscaremos incomodarlos sin perder en el uno contra uno y con una presión alta para evitarles el control desde sus centrales”, dijo.

Por su parte, el argentino no confirmó el equipo, aunque dio indicios de que habrá una línea de cinco con el objetivo de que Lautaro Martínez y Lionel Messi no se muevan con comodidad. Además, agregó: “Evaluamos poner dos delanteros para que ellos deban preocuparse por ambos. Imagino un ataque dinámico y no dejándole el ataque posicional con un solo punta porque le van a ganar los centrales”.