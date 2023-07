Se copó en Quilmes y pasó de ronda

Por Daniel “Profe” Córdoba

Pasó de ronda y punto. 16avos de final de la Copa Argentina. Un torneo que pone entre la espada y la pared a los equipos de Primera. Si ganás hiciste los deberes y si perdés es un papelón. En ese escenario, poner suplentes es una buena elección para quitar responsabilidades y dar oportunidad a los que no vienen jugando. Eduardo Domínguez optó por preservar a algunos futbolistas pensando en la seguidilla de partidos importantes que se le vienen con los octavos de la Copa Sudamericana ante el Goiás de Brasil. Primero en La Plata y después en Brasil.

Ayer el encuentro fue en el estadio Centenario de Quilmes y frente a All Boys. Estudiantes casi local con la popular llena. Era un 0 a 0 cerrado el primer tiempo. Los de Domínguez intentando con la pelota y los de Floresta replegados y atacando de contra. Cuando parecía empate en los primero 45, apareció el goleador de los últimos partidos: Mauro Méndez. El uruguayo está “angelado” y lo puso 1 a 0 al León arriba a los 35 minutos.

All Boys solo puso 3 titulares, el Pincha 2, pero el resto, hasta hace muy poco, también lo eran. Los Albirrojos muy mal. Defendiendo mal, en transiciones mal y atacando peor. Ascacibar salvaba una y otra vez las contras de los Albos que no incomodan a Sappa. La etapa inicial terminó 1 a 0 aunque una ventaja no merecida para los platenses.

En el complemento las cosas no iban a modificar. A los 5 minutos ya All Boys tuvo dos para empatar. Una la salva Muñoz y otra Sappa. A los 10 ya merecía el empate el equipo de la Primera Nacional. El Rusito salvó una contra terrible. Los de capital se adelantaron y dominaron terreno, pero no lo pudieron trasladar al marcador. Ya en los minutos finales Mateo Pellegrino tuvo una chance clarita para sentenciar el 2-0, pero tardó en definir y un defensor le tapó el remate.

Pase a octavos y no mucho más para destacar. Ahora a pensar en el duelo por la Copa Sudamericana, el verdadero objetivo del año.

“Fuimos justos ganadores”

Estudiantes de La Plata jugó con mayoría de suplentes, le costó el partido, pero terminó logrando el objetivo de clasificar a los octavos de final de la Copa argentina. Y como en todo partido cerrado y con varias dificultades, aparece un salvador. Mauro Méndez volvió a marcar, y con su gol, el Pincha sigue adelante en el certamen más federal del país.

Respecto al desarrollo del partido en Quilmes, el uruguayo explicó: “Fueron dos tiempos diferentes. El primero nuestro fue muy bueno y ellos en el segundo se fueron con todo para adelante, pero fuimos justos ganadores”. Autor del gol del triunfo, Méndez llegó a cuatro partidos consecutivos marcando en el arco contrario y al respecto dijo: “Estoy muy feliz porque se están dando los goles”.

Sin descanso el equipo tiene tres partidos por delante para cerrar el Torneo Binance el viernes frente a Argentinos, y luego encarará los octavos de final de la Conmebol Sudamericana. “A principio de año nos planteamos pelear en los tres torneos, venimos bien y queremos seguir así”, finalizó el uruguayo.

Por otra parte, y teniendo en cuenta que al equipo albirrojo le costó el partido, Santiago Ascacibar habló con los medios y explicó el desarrollo del juego: “Sabíamos que teníamos que hacer un trabajo duro. El partido se nos abrió con el gol y luego supimos mantener la diferencia”. “No pudimos estirar en el marcador y ellos se mantuvieron en partido. Igualmente pudimos controlarlo bien. Hicimos las cosas de la manera correcta para llevarnos la victoria”, agregó.

Acerca del presente del equipo, que viene de golear 4-0 en los últimos dos partidos y avanzó a

octavos de final en la Copa Argentina, sostuvo: “Trabajamos para disfrutar de este presente, queda mucho por delante y tenemos que seguir así”.