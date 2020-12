Se le complicó: detalles del futuro de Carbonero

A casi un mes y 10 días de haber sido denunciado por intento de acoso, el futuro del último refuerzo que contrató la Comisión Directiva de Gimnasia, Johan Carbonero, empezó a complicarse. Avanzó la causa y el jugador no podría salir del país para pasar las fiestas en Colombia.



Ayer, la doctora Virginia Bravo, quien investiga la causa por la que el jugador de Gimnasia fue denunciado el pasado 4 de noviembre, citó a declarar a la víctima del delantero del Lobo, cuya participación en el primer equipo no se alteró hasta el momento, pero que podría sufrir un cambio a partir de ahora.

Según pudo saber diario Hoy, las razones por las cuales la dupla técnica Martini y Messera estarían pensando en reemplazar al colombiano para el partido ante Colón (ver página 6) no responderían solamente a la parte futbolística, sino también a la personal. Es que Carbonero no estaría atravesando el mejor momento anímico, ya que fue notificado del avance de la causa en la cual la fiscalía ha recabado nueva información y material para terminar de pedir la posible elevación a juicio del jugador.



En contacto con este diario, el padre de la víctima de intento de acoso de Carbonero, Fernando Gerez, se mostró sorprendido porque “hasta el momento, ningún dirigente de Gimnasia se ha mostrado arrepentido ni se ha comunicado con nosotros.



Apenas lo hicieron unas chicas del área de Género, que reconocieron que pretendían que el club tomara otra postura con el jugador, pero que no fueron escuchadas por los dirigentes que priorizaron al futbolista para que siga jugando”, contó Gerez.



Carbonero fue alojado en un Apart de la zona de 4 entre 59 y 60 en donde Gimnasia suele dejar a los jugadores jóvenes que llegan al club. Allí no hay una atención similar a la del hotel, pero sí una persona fija por cada turno que permanece en la recepción.



Según consta en la denuncia, el delantero de Gimnasia insinuó en reiteradas ocasiones a la hija de Fernando Gerez, empleada del lugar, hasta que en un momento la intentó tomar del brazo para meterla a una habitación en paños menores.