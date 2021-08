Se lesionó Agüero y estará afuera por 10 semanas

Con la salida de Messi del Barcelona, quedó opacada la llegada de Sergio Agüero, que hasta que no se conociera la noticia de la salida del rosarino, iba a ser compañero del astro por primera vez a nivel clubes. Sin embargo, esto no se pudo concretar y, por mala suerte para el delantero, no fue la única negativa que recibió desde su llegada al Barcelona. Esto se debe a que el ex Manchester City e Independiente sufrió una lesión tendinosa en el gemelo derecho y por este motivo es que tendrá un tiempo de recuperación aproximado de 10 semanas. Dicho esto, el Kun se perderá duelos importantes con el conjunto Blaugrana, entre ellos los dos primeros partidos de Champions League.

Si la rehabilitación del atacante termina siendo como espera el futbolista, en total serían 11 los encuentros que tendrá que ver lejos del campo de juego, serán nueve por la Liga y otros dos por la Orejona. Así mismo, una buena noticia es que, de no mediar

inconvenientes, regresaría para el clásico frente al Real Madrid que tiene fecha programada para el 24 de octubre en el Camp Nou. En caso de necesitar solo un poco más de tiempo, su regreso se dará en la jornada 11, cuando visite al Rayo Vallecano el 27 del mismo mes.