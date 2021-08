Hoy vuelve el turf a Barrio Hipódromo, para burreros y entendidos

La reunión comenzará a las 11.30 y se desarrollará hasta las 18. El momento culminante será el sexto turno, con la disputa del Especial Tesonera (1.300 metros). Abierto para yeguas de 4 años y más edad, ganadoras, han prometido su presencia ocho ejemplares que conforman un lote de parejas posibilidades

1° Carrera PREMIO: WAIT (2005) - DISTANCIA 1.600 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JóCKEY

8L 5L 9L 1 VEGA GLORIOSA z 3 56 LOPEZ MARIANO J.

2L 4L 2 GLORY AND VISION z 3 56 MONASTEROLO IVAN E.

6L 5L 3 MASTER DONOSA z 3 56 ENRIQUE BRIAN R.

8L 7L 4 SCALDAFERRI z 3 56 AGUIRRE FACUNDO S.

Debuta 5 LADY DEL MAR a 3 56 BELLOCQ GONZALO E.

Debuta 6 REINA NOTE z 3 56 CABRERA LUCIANO E.

Debuta 7 BARLEY SUGAR a 3 56 AGUIRRE WALTER A.

0L 6L 5L 8 DELFINA NESS a 3 56 RIVAROLA JUAN C.

2L 9 DEVIL'S QUEEN z 3 56 PEREYRA WILLIAM

7L 8L 10 ENSALADA RUSA a 3 56 GONZALEZ ROQUE L.

2° Carrera PREMIO: GRAN MILENIUM (2003) - DISTANCIA 1.000 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JóCKEY

4L 0L 5L 6L 1 MAHIDEVRAN a 4 57 PEREYRA WILLIAM

Debuta 2 DANA POINT z 4 57 JURI FABIAN R.

8P 3S 8S 6L 3 LA VELOCISTA z 4 57 LOPEZ MARIANO J.

4P 6L 5P 0P 4 LOVE THE BLUES z 4 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

0L 6L 9L 9S 5 ETERNA BRUJITA t 4 57 BANEGAS KEVIN

0L 6 LE SONDAGE z 4 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

9P 2L 3L 8P 7 BAVARIA GOLD a 4 57 SINIANI EMILIANO F.

9L 6L 0L 9L 8 OSINAGA z 4 57 LACORTE NESTOR A.-4

0L 4L 0L 4L 9 CHE CASTIZA a 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-4

5L 3L 3L 2L 10 MI BELLA BASKA z 4 57 RIVAROLA JUAN C.

0L 8P 0P 11 CHISPOTEA a 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

9P 5S 8S 9S 12 SUNSET MOTT z 4 57 SAEZ GASTON G.

7L 13 CORAZONADA SPRING a 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

3° Carrera PREMIO: VERY ENTHUSIASTIC (2016) - DISTANCIA 1.400 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JóCKEY

4 ULTIMAS Nº CABALLO P E Kg. JOCKEY

3P 7S 0L 7P 1 LA BAUTISMAL z 4 57 PEREYRA WILLIAM

4S 7S 2L 1L 2 TIA MECHA a 4 57 VALLE MARTIN J.

3S 3L 8P 3S 3 MARIA CHUCHENA z 4 57 ORTEGA PAVON EDUARDO

4L 0L 1L 8S 4 AGUA DEL INCA z 4 57 MONASTEROLO IVAN E.

6P 3L 0S 1L 5 CUCINOTTA z 4 57 ROMAY ABEL I.-2

4L 0L 5L 7S 6 GAUCHA VERSERA z 4 57 LOPEZ ALEXIS O.

3L 6S 1L 4S 7 HONOR A POMONA z 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

4° Carrera PREMIO: STONE BROKE (2017) - DISTANCIA 1.400 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JóCKEY

2L 2L 1L 3L 1 VALID MAGO a 4 57 FRIAS ROLANDO I.-3

4L 0L 8L 8L 2 IZTAYUL a 4 57 ORTEGA PAVON EDUARDO

0S 8L 6L 5L 3 ROTSEN GOOD z 4 57 ORTIZ NICOLAS A.

0L 5L 4L 1L 4 TUTTO BENE a 4 57 MONASTEROLO IVAN E.

3L 4L 1L 5 OSIMO z 4 57 PEREYRA WILLIAM

0S 7L 0L 6L 6 TERRIBLE CAT a 4 57 AGUIRRE FACUNDO S.

0L 0L 7L 0L 7 A GREAT DEAL a 4 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

0S 3S 1S 3S 8 GLOBAL HALO a 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

1S 2L 9 GUICHO a 4 57 AGUIRRE WALTER A.

0L 5L 3L 2L 10 HADEED z 4 57 MOREYRA WILSON R.

5° Carrera PREMIO: GRAN MILENIUM (2003) (2º TURNO) - DISTANCIA 1.000 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JóCKEY

0L 2L 6L 0L 1 ROMAN STYLE z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

5L 2 HAPPY HITS z 4 57 MARINHAS ANDREA S.

Debuta 3 KATITA GAG a 4 57 FERREYRA MATIAS N.

4L 0L 4L 3L 4 MAJI z 4 57 PEREYRA WILLIAM

7P 9L 5 JUANA DE ORO a 4 57 MONTOYA CRISTIAN A.

0L 5L 3L 2L 6 LA CHONITA a 4 57 ORTIZ NICOLAS A.

0P 7L 7 A PURA MAGIA zd 4 57 JURI FABIAN R.

5L 4L 3L 4L 8 TABULERA a 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

7P 9L 9 ABBIE SONG z 4 57 BLANCO RODRIGO G.

0L 0L 6L 10 SAINTE VICTOIRE z 4 57 PILIERO SERGIO A.

9L 0L 11 BAMBINA ROMANA z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

6L 4L 6S 9L 12 TEMPRANERA HUNTER z 4 57 BELLOCQ GONZALO E.

8L 13 CAMILA BU z 4 57 VELAZQUEZ CRISTIAN E.

6° Carrera ESPECIAL TESONERA – DISTANCIA 1.300 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JóCKEY

1L 2L 1L 2L 1 GRAND SPLENDID a 6 59½ ORTEGA PAVON EDUARDO

1L 1L 5L 4L 2 INCASITA t 4 51 VALLE MARTIN J.

6L 5L 6L 2L 3 GRANDIOSA ILUSION z 7 55½ BENITEZ VERA JORGE R.

7L 1L 0L 1L 4 AMIGA DE LA VIDA z 4 51 ORTEGA T. EDUARDO G.

1L 6L 1L 4L 5 BEAUTY ROMANCE z 5 53½ PEREYRA WILLIAM

7L 3L 3P 9P 5a OUT OF KEY z 7 59 MONASTEROLO IVAN E.

4L 4L 4L 4S 6 BRISES DE TRIOMPHE z 8 53½ ROMAY ABEL I.

9! 7P 5L 5L 7 ESTADISTA RATE t 5 53½ CASTRO ALEXIS G.

7° Carrera PREMIO: TÍO JUSTO (2011) - DISTANCIA 1.700 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JóCKEY

3T 2Z 1Z 7S 1 SCRIBONIA z 5 57 ENRIQUE BRIAN R.

8P 6L 7L 5S 2 HEMA JOIS t 5 57 GARCIA LUCAS N.-3

7L 9L 2L 2L 3 LIGERA SAAM z 5 57 ROMAY ABEL I.-2

3L 7L 4L 0L 4 PLUS SEATTLE z 6 55 PILIERO SERGIO A.

9L 5L 5L 0L 5 INTIMA zd 5 57 ACUÑA CANDIA RAMON

9L 0L 0L 9L 6 PASION WAY z 5 57 HAHN GONZALO

8L 8L 0L 9L 7 BUENA REINA z 7 55 CHAVES URBANO J.-4

2L 0L 5L 6L 8 DIBABA z 5 57 SINIANI EMILIANO F.

5L 4L 7L 1L 9 SEXY CAUSE z 5 57 ORTEGA PAVON EDUARDO

2L 5L 5L 1L 10 EUFEMIA z 5 57 PAEZ ALEXIS J.

4L 6L 5L 5P 11 EVER PROPULSORA zc 5 57 RAMALLO LAUTARO N.-4

8° Carrera PREMIO: DAMA BLACK (2006) - DISTANCIA 1.000 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JóCKEY

0L 1 ROCK CHUCK z 3 56 GIORGIS ABEL L. J.

6L 6L 8L 0L 2 EL PACINO t 3 56 YALET JORGE R.(H)-2

Debuta 3 LET IT GO z 3 56 DELLI QUADRI MATIAS H.

8L 4 MY JUANFER z 3 56 XX

Debuta 5 GLOBAL KEATON z 3 56 CABRERA LUCIANO E.

0P 6L 6 MISTER BLUES z 3 56 BLANCO RODRIGO G.

Debuta 7 ALMIBARADO KEY a 3 56 AGUIRRE WALTER A.

0L 6L 3L 8 SOY MANI PITOCHITO z 3 56 ARIAS OCTAVIO F.

Debuta 9 CEJITAS z 3 56 SOTELO CAMACHO PABLO

Debuta 10 ROCK DANCE z 3 56 CHAVES URBANO J.-4

0L 4L 9P 7P 11 COLD BLOOD zd 3 56 SINIANI EMILIANO F.

0L 0P 9L 4L 12 VALIENTE EMPEROR z 3 56 RIVAROLA JUAN C.

Debuta 13 EL ALUDIDO z 3 56 ENRIQUE BRIAN R.

9° Carrera PREMIO: GRAN MILENIUM (2003) (3º TURNO) - DISTANCIA 1.000 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JóCKEY

7P 0P 1 LA ORANA MARIA z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

6L 2L 3L 9P 2 BONITA EMPERATRIZ a 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

4L 9L 9L 0S 3 ESTRELLA DE RAZA z 4 57 CHAVES URBANO J.-4

9L 8L 7L 9S 4 KATA LU z 4 57 GARCIA LUCAS N.-3

8S 5L 6L 5P 5 DOÑA TACAÑA z 4 57 ORTEGA T. EDUARDO G.-4

7L 2L 6L 4L 6 GREAT CAPRI zc 4 57 RIVAROLA JUAN C.

Debuta 7 A PRIMERA VISTA z 4 57 XX

4L 5L 9L 0L 8 REFLECTORA LIDER a 4 57 PAREDES LUCIANO A.-3

0L 0L 7L 2L 9 ALETARGADA FUN z 4 57 BANEGAS KEVIN

4L 7L 6L 3L 10 LE DAME BLANCHE z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

9L 8L 0P 11 BACKUP GIRL a 4 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

7S 0P 6S 2L 12 VALIENTE GUARANI a 4 57 SINIANI EMILIANO F.

0L 8L 0L 7L 13 BIO YAN a 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

10° Carrera PREMIO: DAMA BLACK (2006) (2º TURNO) - DISTANCIA 1.000 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JóCKEY

Debuta 1 QUE ME CORRA z 3 56 GOMEZ DARIO R.

8L 0L 0L 0L 2 EMIRATOS z 3 56 VILLEGAS ROMINA DEL V.-4

Debuta 3 GRAN JAVIER a 3 56 GOMEZ DIEGO A.

9L 5L 5L 4L 4 PUNTERO LASER t 3 56 ARIAS OCTAVIO F.

3L 0P 7S 2L 5 ENTER STORM a 3 56 PERALTA JORGE L.

6L 9L 5L 0L 6 MISIL CRACK zn 3 56 DELLI QUADRI MATIAS H.

4L 2P 3L 7P 7 ABREPUERTAS a 3 56 PILIERO SERGIO A.

Debuta 8 TREMENDO JOHN zc 3 56 GAUNA DARIO E.

Debuta 9 AMIGO PANCHO z 3 56 SINIANI EMILIANO F.

3L 3L 5L 10 SOUTH CHUCK z 3 56 DIESTRA PEDRO E.

Debuta 11 DOCTOR PASSION z 3 56 ENRIQUE BRIAN R.

0L 2L 4L 6L 12 UP RATE t 3 56 RIVAROLA JUAN C.

Debuta 13 EL MUY CELOSO z 3 56 CHAVES URBANO J.-4

11° Carrera PREMIO: DIOSA CORONADA (2013) - DISTANCIA 1.400 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JóCKEY

2L 1L 2L 7L 1 XENEIZE z 4 57 VALLE MARTIN J.

5L 3L 4L 1L 2 GREAT GAUCHA a 4 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

9L 3L 1L 5L 3 LA CUÑADITA z 4 57 PEREYRA WILLIAM

1L 4 VENTISCA DE NIEVE z 4 57 YALET JORGE R.(H)-2

5L 7L 5P 4L 5 GUIRGAL z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

6L 0L 8L 0P 6 LOCASA RULER z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

7L 9L 5L 1L 7 BASSAGODA zc 4 57 PERALTA JORGE L.

6L 9L 0S 5S 8 CANDY TULUM a 4 57 BLANCO RODRIGO G.

1L 6P 8L 5L 9 COORDINATE EXPRES z 4 57 ROMAY ABEL I.-2

6P 5L 8P 7L 10 DULCE RAFAELA a 4 57 XX

12° Carrera PREMIO: LUX LUCIS (2010) - DISTANCIA 1.400 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JóCKEY

2L 5S 0L 8S 1 PUNTANO PAYASO z 7 52 RIVAROLA JUAN C.

4L 5L 1L 6L 2 ELQUETEJEDI z 8 54 GIULIANO C. MILAGROS M-3

6P 3L 2L 3L 3 JAPONES RYE zd 7 54 LOPEZ ALEXIS O.

3L 0L 0S 0L 4 NEW INDY a 7 56 MENENDEZ FRANCO D.

4P 1L 3L 1L 5 GRAN BLEND a 6 54 CORIA FACUNDO M.

6L 4L 1L 2L 6 LEON VALIENTE z 7 54 BENITEZ VERA JORGE R.-3

1L 2L 0L 0S 7 CITY WONDER a 7 58 LOPEZ MARIANO J.

1Z 4P 0P 4L 8 CLAIREMONT z 6 64 MARTINEZ ELIAS D.-3

4L 0L 4L 6S 9 THUNDER BLUE z 8 62 CHAVES URBANO J.-4

4S 2S 9P 9S 10 CLASSIC RYE z 8 62 GARCIA RAMIRO-4

1L 0L 2L 7S 11 CRAGGANMORE z 7 58 ROMAY ABEL I.-2

13° Carrera PREMIO: SOY MOLINERA (2007) - DISTANCIA 1.200 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JóCKEY

5L 0Z 7T 4T 1 NOBLE SEATTLE z 6 57 DIESTRA JUAN C.

4L 0L 5L 5L 2 JUSTINA SLAM z 6 57 PEREYRA WILLIAM

1L 0L 0L 0L 3 WEEDING a 7 57 PAREDES LUCIANO A.-3

0L 1P 3L 6L 4 LODE BUDDHA z 6 57 ROMAY ABEL I.-2

4S 9S 8L 9L 5 MOUNT FOLIE z 6 57 ASERITO RODRIGUEZ M.

7S 2S 1S 6S 6 LIMA TANGO ALFA zc 6 57 XX

0L 7L 4L 6L 7 MEV MARIU t 6 57 GAUNA DARIO E.

4L 7L 4L 4L 8 COPA DE SOL z 7 57 GIORGIS ABEL L. J.

0L 7L 4L 1L 9 REE JERARQUICA z 6 57 CHAVES URBANO J.-4

6P 0L 4L 2L 10 CRECER VOLANDO z 6 57 ENRIQUE BRIAN R.

6S 3S 1S 0L 11 SELECTA VA a 6 57 ORTEGA T. EDUARDO G.-4

4L 2L 1L 1L 12 OPERA DUBAI z 6 57 CABRERA ANIBAL J.

3S 1L 2L 2L 13 SENORA LIZ z 6 57 MENENDEZ FRANCO D.

2S 1S 3S 8P 14 ETOILE DE EPINAL zc 6 57 MOREYRA WILSON R.

7L 3L 7L 5L 15 SEA KALATH t 6 57 DELLI QUADRI MATIAS H.

3L 4L 0L 1L 16 HONEY GIRL z 6 57 GOMEZ DARIO R.

14° Carrera PREMIO: RITA MALEVA (2004) - DISTANCIA 1.600 METROS

4 ÚLTIMAS - Nº CABALLO - P - E - Kg. - JóCKEY

5L 0L 7L 8L 1 EVO MALÉFICO z 4 57 MENENDEZ FRANCO D.

9L 9L 0L 6L 2 DUBAI CARIBEÑO a 4 57 LOPEZ MARIANO J.

8L 5L 5L 4L 3 TANGUERO JOHAN a 4 57 ORTEGA PAVON EDUARDO

0S 0S 0S 0L 4 EL DE RODAS z 4 57 CASAL ROGELIO O.-3

0L 0L 0L 0L 4a MACALLAN t 4 57 FERREYRA LUIS A.

0L 5L 8L 7L 5 ELECTRO WAY z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

0L 0L 0L 6 EL CHASQUI z 4 57 YALET JORGE R.(H)-2

0L 0L 0L 4S 7 EL TOSHY z 4 57 GARCIA LUCAS N.-3

Debuta 8 ADORADO MEMPHIS zc 4 57 ASCONIGA MARIA L.

2P 9P 3P 6P 9 MAKE YOUR CHOICE z 4 57 FERREYRA MATIAS N.

3L 5L 0P 5L 10 AMIGUITO MALEVO a 4 57 PEREYRA WILLIAM

8L 6L 8S 11 SON EMINENCE z 4 57 ARIAS OCTAVIO F.

Debuta 12 HOLIDAY GHOST z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

Debuta 12a MEM'S BROAD z 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

2L 5P 13 SPIRIT OF LIBERTY z 4 57 MARTINEZ ELIAS D.-3

5P 3S 5S 14 CELEBREMOS z 4 57 HAHN GONZALO

2L 7S 15 MISTER CAUSE zd 4 57 VILLAGRA JUAN C.

0L 7L 3L 5L 16 COCO VEGA z 4 57 SOSA MIGUEL A.O.-3

CANDIDATOS DE HOY

1) DEVIL’S QUEEN (9) GLORY AND VISION (2) BARLEY SUGAR (7)

2) BAVARIA GOLD (7) MI BELLA BASKA (10) MAHIDEVRAN (1)

3) MARIA CHUCHENA (3) HONOR A POMONA (7) LA BAUSTISMAL (1)

4) GUICHO (9) HADEED (10) VALID MAGO (1)

5) ROMAN STYLE (1) L A CHONITA (6) CAMILA BU (13) MAJI (4)

6) AMIGA DE LA VIDA (4) GRAND SPLENDID (1) OUT OF KEY y Cía.(5A-5)

7) LIGERA SAAM (3) SCRIBONIA (1) EVER PROPULSORA (11)

8) SOY MANI PITOCHI (8) MISTER BLUES(6) LET IT GO (3) EL ALUDIDO (13)

9) LE DAME BLANCHE (10) GREAT CAPRI (6) BONITA EMPERATRIZ (2)

10) SOUTH CHUCK (10) ENTER STORM (5) ABREPUERTAS (7) UP RATE (12)

11) VENTISCA DE NIEVE (4) XENEIXE (1) LA CUÑADITA (3)

12) LEON VALIENTE (6) ELQUETEJEDI (2) JAPONES RYE (3)

13) SEÑORA LIZ (13) OPERA DUBAI (12) CRECER VOLANDO (10) ETOILE DE EPINAL (14)

14) MISTER CAUSE (15) SPIRIT OF LIBERTY (13) MAKE YOUR CHOICE (9) CELEBREMOS (14)