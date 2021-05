"Se nos fue el mejor, un pedazo de nuestra historia y mañana estaremos pensando en él"

En el inicio de la conferencia de prensa, Leando Martini recordó a Griguol: "Siento muchísima tristeza, se nos fue el mejor de todos. Guió con su manera a un club entero y todos fuimos detrás de él por creencias, por honestidad y por su ejemplo, nosotros tuvimos la suerte de haberlo tenido. No nos vamos a olvidar jamás de lo que fue Timoteo en el club".

"Sin dudas es un día muy triste, se nos fue el mejor, un pedazo de nuestra historia. Hubo un antes y un después de su llegada, convenció a todo el club de que se podía pelear por cosas importantes", continuó Messera.

También, agregó: "Nos enseñó un montón de valores, yo fui un privilegiado, que con 17 años lo empecé a conocer porque me llevo a entrenar con la primera. Me enseñó el respeto, la educación, la disciplina, el esfuerzo, el sacrificio que no solo sirven para lo futbolístico sino para la vida y para el futuro".

Respecto al encuentro de mañana, continuaron: "El club está muy triste, lo vamos a recordar por siempre, porque fue un "maestro" como le decían y mañana tenemos la posibilidad de jugar un partido, pero sin dudas vamos a estar pensando en él, en homenajearlo. Mañana será un partido movilizante por todo lo que significa Timoteo en nuestra historia".

"Tiene que haber un plus que salga de lo habitual, todos estamos tristes y les hicimos saber a los jugadores lo que era Timoteo en el Club. Será un partido difícil, por más que Vélez llegue clasificado, tiene un gran plantel y trataremos de obtener un buen resultado para mantener las chances de clasificar".