Se sortearon los octavos de final de la Champions League

Se sortearon los cruces de los octavos de final de la Champions League y hay cruces interesantes.

Pasada la fase de grupos comienza una nueva etapa del certámen europeo, pero antes se designaron los partidos a jugarse.

Entre los cruces, el PSG de Messi enfrentará a Bayern Munich para buscar la clasificación a cuartos de final. Otro duelo clave es el de Real Madrid vs. Liverpool, siendo este otro de los platos fuertes de esta etapa.

Tambien jugarán Manchester City vs. Leipzig, Porto vs. Inter de Milán, Chelsea vs. Dortmund, Nápoles vs. Eintracht, Tottenham vs. Milan y Benfica vs. Brujas.

Los partidos se disputarán el 14, 15, 21 y 22 de febrero los de la ida y el 7, 8, 14 y 15 de marzo los de vuelta, según el calendario de la UEFA.