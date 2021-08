Se termina agosto, y con él la gestión de Zamponi

La vida institucional de Defensores de Cambaceres tendrá un cambio de capitán en el barco, ya que va llegando a su final el mes de agosto, y con él se va a terminar el ciclo de Raúl Zamponi como presidente de la entidad ensenadense. Fuentes confiaron a diario Hoy que hay pocas posibilidades de que el actual mandatario se vuelva a presentar ya que no tiene apoyo por parte de la Comisión Directiva, que en contrapartida eligió a Cristian Comas como la cabeza de grupo para que el trabajador de medios televisivos y persona cercana a Mario Secco sea el flamante presidente del Rojo.

Vale señalar que la Asamblea General Ordinaria de la entidad será el 10 de septiembre en la sede social de la calle San Martín n° 715, donde la misma se va a desarrollar desde las 19. Para participar de este evento, los socios tendrán que tener seis meses de antigüedad, como mínimo, y deberán concurrir con el carnet de socio con el pago al día.

En dicho evento va a quedar confirmado que Comas será el nuevo mandatario pero más allá de esto, se va una persona histórica en la entidad como el doctor Zamponi que lamentablemente en el último tiempo, según marca la propia gente del conjunto ensenadense, no está presente en el club, no lo camina y no conoce el día a día con todas las problemáticas que tiene la entidad, más allá del gran trabajo que hacen miembros de la CD. El propio médico se ha mostrado en disconformidad y forjó una grieta que no le sirve a nadie y el más perjudicado es Cambaceres.

Zamponi se irá por la puerta de atrás del club, donde bajo su gestión la institución perdió la categoría, hoy jugando en la Primera D Metropolitana, la peor categoría del fútbol argentino, y donde gracias a sus compañeros, la entidad pudo avanzar en algunos aspectos sociales, ya que hoy por hoy continúa el trabajo en el polideportivo para los deportes amateur y la pensión para el fútbol juvenil, entre otros logros por parte de esta gente que pretende levantar y volver a hacer grande al Rojo, una institución tradicional de la región.

El equipo espera por el Clausura

En otro orden de temas en importancia en la vida de Cambaceres, todo marca que el torneo Clausura de la Primera D comenzará el próximo 19 de septiembre, por lo cual los jugadores se encuentran entrenando y el cuerpo técnico piensa en realizar amistosos para ganar minutos de fútbol. Vale señalar que el fin de semana no tendrán actividad.

Por otra parte, el patín, uno de los flamantes deportes del club, decidió hacer en las últimas horas una venta de pizzas para recaudar fondos para pagar el torneo Nacional y Sudamericano de la disciplina.