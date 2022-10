Se terminan varios contratos en el Lobo y hay decisiones

Mientras el plantel transita la primera semana de licencia hasta principios de diciembre, la dirigencia de Gimnasia junto al cuerpo técnico comandado por Néstor Gorosito empiezan a pensar en el año 2023, que lo tendrá al equipo con triple competencia producto del torneo local, Copa Suda­mericana y Copa Argentina. Por eso mismo, con la idea de traer entre tres y cinco refuerzos donde a poco se comenzará a hablar de nombres concretos para las nuevas caras albiazules, también se decidirá el futuro de varios futbolistas que terminan su contrato o préstamo en el último mes del año.

Cada caso se evaluará respecto a cómo fue su estadía en el Lobo, pero también si lo cuentan como necesario para la estructura del Gimnasia 2023, sumado a que el factor económico dependerá ya sea para la renovación de vínculo o del préstamo, en el caso de los que tienen una opción de compra. En total son 10 nombres los que están siendo evaluados: a cinco se les termina el contrato (Rodrigo Rey, Cristian Tarragona, Nery Leyes, Nicolás Colazo y Oscar Piris), y a cinco se les finaliza el préstamo (Manuel Insaurralde, Emanuel Cecchini, Guilermo Fratta, Alexis Domínguez y Agustín Cardozo).

De estos 10 jugadores, por ahora se negocia con cinco para que continúen y son Rey, Tarragona, Colazo, Piris y Cardozo. Con el arquero la situación no es fácil porque tiene otros ofrecimientos de afuera y del país, pero desde la CD Tripera se juntaron en esta semana con el representante y confían en que la oferta que se mandará en breve será satisfactoria, mientras que con el delantero se viene charlando desde hace semanas y solo falta la firma. En tanto, con los dos defensores se comenzará a negociar en breve porque Gorosito les dio el ok para que continúen y no tendrían problema en seguir en el Lobo, aunque hay una pequeña deuda con Piris.

Por último, Pitín Cardozo fue un pedido exclusivo de Pipo para renovar y aunque se le debe un pequeño dinero a Tigre, desde calle 4 confían en que se va a poder pagar eso como así también la opción de compra que ronda el millón de dólares para que siga vistiendo la camiseta del Mens Sana. Luego, el resto de los cinco jugadores no seguirán por rendimiento durante su estadía en 60 y 118, sumado a que Cecchini tiene una opción de 1.000.000 de dólares, Insaurralde de 500.000 dólares y Domínguez de 275.000 dólares, mientras que el monto de la opción de Fratta no trascendió pero no está en los planes del CT al igual que Leyes.

Acercamiento de dos socios pensando en las elecciones

En diálogo con Somos deportes, uno de los candidatos a presidente de Gimnasia reconoció que siente afinidad con otros de los postulantes y que tranquilamente se podrían llegar a poner de acuerdo para conformar una parcial unidad en pos de generar un proyecto mayor y con beneficencia para el club. Fue Edgardo “Toto” Medina quien admitió conversaciones con Julio Chaparro de cara a las elecciones de noviembre, aunque por ahora los dos se han lanzado de manera particular, ya que Medina fue el primero meses atrás mientras que el empresario inmobiliario lo hizo hace semanas.

Medina amplió detalles y comentó: “Yo no descartó alianza con otros sectores, de hecho vengo hablando hace bastante con Julio Chaparro. Con él siento una afinidad desde hace años, siento ese respeto desde las dos partes. Estamos por el mismo camino, está claro que somos opositores al oficialismo. Es alguien con quien puedo tener esa alianza, de hecho hablé con él hace un rato y hasta le dije que yo no tengo problema en bajarme a ser vicepresidente”.