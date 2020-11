Sebastián Méndez: "Cuando perdemos así, me voy caliente de la cancha”

Gimnasia no tuvo una buena tarde en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, en donde el local, Huracán, se quedó con el triunfo en la zona 6 de la Copa de la Liga Profesional. Con un 3 a 2 en contra, el Lobo se quedó con las manos vacías y se quedó sin invicto en este certamen.

Quien tomó la palabra una vez finalizado el encuentro fue el entrenador del conjunto albiazul, Sebastián Mendez, que se mostró molesto con el resultado final del compromiso:

“La reiteración de errores colectivos. Pasó en el partido con Vélez, donde nos hicieron un gol de pelota detenida y hoy sucedió dos veces”, detalló Méndez ante la consulta por la caída. Y agregó: “uno hace el gasto, y empezamos ganando el partido. Cuando tuvimos la pelota, hicimos bien las cosas, pero para ganar el partido se necesita concentración y hacer las cosas bien”.

El Gallego fue contundente y se refirió a la semana que vivió Gimnasia como institución: “Trabajamos abstraídos, pero necesitamos una semana tranquila", y aclaró: "Yo no creo que el equipo haya jugado un mal partido en general. Pero sí que fallamos en momentos claves. Tenemos que mejorar defensivamente en cuestiones de pelota parada. Pero tampoco hay que quitarle mérito al rival".

Sobre el final Méndez no tuvo pelos en la lengua y sostuvo: “En caliente no se hacen las cosas nunca. Hoy estamos calientes. Cuando perdemos así, me voy caliente de la cancha”.