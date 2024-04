Sebastian Vettel podría volver a correr tras el retiro

El potencial fichaje del tetracampeón del mundo, Sebastian Vettel, podría entrar en consideración para Mercedes en vista de la vacante que dejará Lewis Hamilton al finalizar la temporada, quien partirá hacia Ferrari a partir de 2025.

Vettel ha admitido que ha contemplado la posibilidad de regresar al deporte después de su salida al final de 2022, con la intención de buscar su quinto título mundial. Además, confirmó haber tenido conversaciones con el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, aunque aclaró que dichas charlas han abordado otros temas y no necesariamente han girado en torno a un posible lugar en la parrilla.

“Estoy en contacto con Toto Wolff. No estoy seguro si eso se puede interpretar como conversaciones con Mercedes, pero sí hemos hablado sobre otros asuntos”, admitió el piloto alemán en una entrevista con Sky Sports.

La llamada “Silly season” ha comenzado antes de lo habitual y los rumores no han cesado desde que se anunció la partida de Hamilton de Mercedes y la no renovación de Carlos Sainz con Ferrari. Como resultado, cada semana ha estado marcada por la especulación en los medios sobre quiénes podrían ocupar estos asientos, así como la situación de Checo Pérez, quien aún no ha renovado con Red Bull, y la relación actual de Max Verstappen con Christian Horner, jefe del equipo austriaco.

“Estoy en contacto con muchas personas que conozco, pero no necesariamente sobre algo en específico. Por supuesto, la idea ha cruzado mi mente, la considero, pero no es mi principal enfoque en este momento”, expresó a Sky Sports.

“Estoy planificando algunos eventos para el futuro, he tenido conversaciones con varios otros directores de equipo y no solo sobre carreras. Hay muchas ideas flotando, pero nada concreto por ahora”, agregó Sebastian Vettel, quien cuenta con múltiples experiencias y asociaciones dentro del mundo de la Fórmula 1.