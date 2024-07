Show Mágico bajó de Palermo y salió de perdedor en esta pista

Por GALOPON

Jueves de actividad en el Teatro del Turf del barrio Hipódromo con 12 actos en su cartelera y en la puja inicial, Premio Claro ( 1.600 mts.), se impuso el gran preferido de la cátedra Show Mágico que al final pudo despegarse de Taty Boone para ganarle por un cuerpo. En tanto que tercero a tres largos arribaba Julis Bomb.

Reservado para todo caballo de 5 años que no hayan ganado, ocupó el primer turno en la programación y los ocho ejemplares ratificados salieron a la cancha a luchar por la victoria; el cierre de las apuestas mostró el neto favoritismo de Show Mágico con un sport de $1.35 sobre la chance de Taty Boone ($3.95), que también aparecía firmemente asistido por los apostadores, de tal forma que entre ellos se devoraron la pizarra. El pleito, de los papeles pasó a la pista, y allí, “donde se ven los pingos”, la victoria fue para el favorito en final claro, pero recién en los últimos metros pudo desprenderse de Taty Boone, que fue un hueso duro de roer en las postrimerías del cotejo. Así, el conducido por el jockey Lautaro Balmaceda, al fin pudo salir de perdedor en su primera actuación en esta pista.

Tras una largada pareja, Julis Bomb salió como un rayo, primereando a Show Mágico, Full of Water, Exi Lu y Taty Boone y al formalizarse la competencia rápidamente estiró a cuatro largos la diferencia sobre el favorito y Full of Water que se juntaban en la persecución del puntero. Descontados los 400 metros iniciales Julis Bomb venía con varios cuerpos de ventaja sobre Show Mágico y Full of Water y así al completar el recorrido del opuesto el vanguardista mantenía un campo de luz sobre Show Mágico y Full of Water que seguían pugnando por acercarse al de adelante, quedando cerca Colorado Vega y Taty Boone.

En pleno codo de la calle 41, el puntero venía con tres cuerpos de luz sobre Shoe Mágico, Taty Boone y Full of Water que se juntaban en la cacería y así se acercaron a la recta, con Julis Bomb a la descubierta con sus tres perseguidores cortando luz y así en la mitad del derecho Tatý Boone dio caza del puntero, mientras por los palos jugaba sus carta el favorito. En la cuadra final quedó un mano a mano entre el favorito y Taty Boone, pudiendo en la definición el postrer empuje del conducido por Lautaro Balmaceda.

El ganador se movió en 24s.97/100 para los primeros 400 metros , 49s.12/100 para los 800 metros y 1m.15s.00/100 para los 1.200 metros, hasta completar 1m.40s.70/100 para los 1.600 metros de pista normal.