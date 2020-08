“Si prometieron algo y no cumplieron, tiene razón, pero si le cumplieron, no puede enojarse”

Por Daniel “Profe” Córdoba

O el Barcelona está en graves problemas económicos o quiere romper algo que ya tenía más poder que la propia directiva dentro del club. O tal vez Messi sienta que a los 33 años no es el mismo y por eso ponga como excusa a la directiva para irse en este momento.

No sé qué le pueden haber prometido y que no le hayan cumplido. Si le prometieron algo y no cumplieron, el jugador tiene razón. Ahora, si le cumplieron con lo que pidió, el futbolista no tiene motivos para enojarse.

Es un jugador de fútbol que se debe a una institución que lo formó desde su “segunda infancia”. No es el primer episodio que se da de esta manera. La gente del Barcelona debe pensar que el brillante Messi que estaba rodeado en su momento por grandes jugadores, ya no es el mismo jugador a los 33 años. ¿Hasta dónde o hasta cuándo tiene la potestad de decidir entre el presidente o él, o entre el técnico o él? Hoy no está en las mismas condiciones que hace algunos años.