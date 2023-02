Sigue el sueño del Ciruja en la B

San Martín de Tucumán recibirá a All Boys, en un encuentro protagonizado por equipos que tienen como prioritario objetivo el ascenso, por la segunda fecha de la Zona A de la Primera Nacional de fútbol. El partido se desarrollará en “La Ciudadela”, el estadio del equipo tucumano, este sábado desde las 19:15, televisado por TyC Sports, y con el arbitraje de Carlos Córdoba.

En el debut los tucumanos, eternos candidatos a llegar a la Liga pero que en los momentos decisivos de cada temporada generalmente no dan la talla, vencieron a Estudiantes de Río Cuarto de visita por 1-0.

Por su parte, All Boys no quedó del todo conforme con la igualdad en el clásico en Floresta ante Nueva Chicago, dejando en claro que es un equipo con muchos jugadores nuevos y con algunas figuras que ya no están.

En tanto, por la Zona B y desde las 17, Chacarita, otro “grande” de la divisional y con Anibal Biggeri como entrenador, hará su estreno visitando a Deportivo Madryn en Chubut buscando mejorar lo pobre realizado en las pasadas dos temporadas.

Otro de los encuentros destacados de la jornada, pero en día domingo, tendrá a Patronato de Paraná visitando a Defensores Unidos en Zárate desde las 17.00. Los de Entre Ríos sumaron un nuevo refuerzo en las últimas horas, hablamos del extremo Juan Cruz Esquivel, que se transformó sobre el cierre del libro de pases en la incorporación número 14 del elenco que no sólo disputará el certamen de la Primera Nacional de fútbol sino también la Copa Libertadores.

El jugador, de 22 años, se sumará al equipo rojinegro que dirige el DT Walter Otta, en condición de cedido, sin cargo y sin opción de compra hasta diciembre de 2023. Esquivel, de último paso por Platense, fue prestado por Talleres de Córdoba, club dueño de su ficha.

Ayer Aldosivi perdió en Mar del Plata con Independiente Rivadavia.

Berazategui venció a Laferrere en la C

Berazategui festejó por primera vez en el torneo 2023 de la Primera C al vencer de local a Laferrere por 1 a 0, en un partido que se desarrolló en el estadio Norman Lee y abrió la tercera fecha. El mediocampista Gonzalo Calabria a los 43m de la primera parte anotó el gol del equipo naranja, que había perdido sus dos partidos anteriores (0-1 con Alem y 1-2 con Victoriano Arenas).

Laferrere, por su parte, tiene ahora idéntica cosecha de un triunfo (1-0 a Real Pilar) y dos caídas (la previa, 0-1 ante Luján).

En cuanto a este año, los tres primeros equipos en la tabla de posiciones ascienden en forma directa. Los que se ubiquen del cuarto al undécimo lugar jugarán un torneo Reducido para luchar por el cuarto ascenso. Los últimos dos equipos no podrán ascender en la temporada 2024.

Por el momento los líderes son Deportivo Español y Claypole con seis unidades.