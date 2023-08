Sin Amigazo Sky, Napoleón Hit tiene la chance de sumar terreno perdido

Llegamos al final del mes de agosto a todo ritmo hípico y hoy nuevamente levanta el telón del teatro del turf del barrio Hipódromo, con un interesante programa de 13 actos entre las 13.30 y las 19.30. El momento culminante de la reunión es el tradicional Clásico José Pedro Ramírez (G. III-1.700 mts.) con nueve potrillos nacidos desde el 1º de julio de 2020. Ocupa el octavo turno de la programación con un premio de $2.500.000 al ganador.

Del lote destaca su chance Napoleón Hit, que en sus dos primeras presentaciones logró sendas victorias en la categoría de forma tan concluyente que ilusionaron a sus allegados para correr la “Carrera de las Estrellas” pero no fue bueno su resultado, por lo que volvió a esta pista y el barro le jugó una mala pasada arribando cuarto de Amigazo Sky. Pausa en su entrenamiento, pasó por alto la Polla y se enfocó en este compromiso.

Igualmente no la tendrá nada fácil porque deberá superar escollos de la talla de Sapporo, que tras un debut triunfal dio el salto a los cotejos jerárquicos escoltando a Amigazo Sky, o de Emmspacial Boy, que venía haciendo serie hasta que se topó con el potrillo de “Beto” Piana. Por ello, sin la presencia del nombrado potrillo, las chances de varios que lo escoltaron crecen. Se viene un carrerón, hagan juego, señores.

1° Carrera HORA: 13:30 – PREMIO: VAN PERPIGNAM (2012) - Distancia 1.000 mts

2L 2L 2L 5S 1 UNLOCK YOUR WISH z 7 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

9L 6P 4L 0P 2 EL ENSAYO a 6 57 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

2P 7P 3P 2P 3 INDIO EXPRESSIVE a 6 57 ENRIQUE BRIAN R.

0P 7L 0P 0L 4 SEÑOR PELETERO z 7 57 MARTINEZ ELIAS D.

0L 4L 6L 7L 5 CATASTRO z 6 57 GONZALEZ JOSE N.

8L 4L 8L 6L 6 CRIS GAUCHA (H) z 6 55 SINIANI EMILIANO F.

1S 0L 9L 0L 7 EL INCORDIOSO a 6 57 ARREGUY FRANCISCO A.

9L 1L 8L 5L 8 NOMENCLADORA(H) a 6 55 CACERES FRANKLIN D.-4

8L 2L 6L 4L 9 VITAMINICO a 6 57 XX

2° Carrera HORA: 14:00 - PREMIO: VOY POR VOS (2016) - Distancia 1.200 mts

3L 6L 1L 7L 1 TUTI BOPP t 5 57 PINTOS JUAN I.-4

5L 9L 1L 2L 2 HONOR CAMPERO z 5 57 MENENDEZ FRANCO D.

3P 3P 3P 2L 3 SAPIRON z 5 57 ARREGUY FRANCISCO A.

4L 6P 1S 0L 4 SWEET MAGIC z 5 57 RIVAROLA JUAN C.

7L 6L 4L 0L 5 ANIMATE LU z 5 57 SINIANI EMILIANO F.

6L 4L 3L 6L 6 CAPOLICHO JUDO z 5 57 GONZALEZ JOSE N.

9L 1L 8L 3L 7 RUAH z 5 57 SAEZ GASTON G.

6P 8L 7L 0L 8 SUPER ALLIE z 5 57 DELLI QUADRI IGNACIO D.-4

3° Carrera HORA: 14:30 - PREMIO: EMPRESTADO (2021) - Distancia 1.000 mts

1L 1 MANDOLINA TEX z 3 56 LOPEZ MARIANO J.

3L 2L 1L 2 VERNI OFF RISK z 3 56 PEREYRA WILLIAM

4L 2L 1L 3 ARAUJA z 3 56 SINIANI EMILIANO F.

7L 3L 3L 1L 3a ESLOVENA z 3 56 ARIAS SANTIAGO N.

1L 4 LINDE a 3 56 RIVAROLA JUAN C.

5L 1P 6S 4L 5 SILVER WAVE zc 3 56 BETANSOS HORACIO J.

4° Carrera HORA: 15:00- PREMIO: EL PENDEX (2017) - Distancia 1.200 mts

3L 3L 8S 2L 1 SUPER GIA TOP z 4 57 CABRERA ANIBAL J.

5L 6L 9L 8L 2 FRIGIA zd 4 57 LENCINAS DARIO E.-2

5L 3L 8L 1L 3 LADY LISA z 4 57 BANEGAS KEVIN

1L 9L 4 REINA JOHAN z 4 57 XX

2P 1L 5L 3L 5 ADORADA CAPA z 4 57 ARREGUY FRANCISCO A.

3L 6L 4L 4L 6 ESTRELLA SPRINGS z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

3S 5L 6L 8S 7 GRENOLA z 4 57 LOPEZ MARIANO J.

9P 1L 6P 8 OUTSHINED z 4 57 BENITEZ VERA JORGE R.-3

2S 3S 1S 7S 9 TRAVIESA FIEL zd 4 57 VALLE MARTIN J.

5° Carrera HORA: 15:30 - PREMIO: EMMBRUJO (2022) - Distancia 1.100 mts

8S 3L 9S 5S 1 GANAS DE CORRER z 3 56 MARTINEZ ELIAS D.

2L 3L 1L 9P 2 MANSO AZTECA a 3 56 BETANSOS HORACIO J.

2L 4L 2L 1L 3 TURCO EMILIO z 3 56 SOSA MIGUEL A.O.

1L 2L 6L 5L 4 ANTIGUO AMIGO z 3 56 AGUIRRE FACUNDO S.

1L 5 EL CALIFA JOHAN z 3 56 PERALTA JORGE L.

3L 3L 1L 5L 6 LIKE A BOMB z 3 56 XX

1L 4L 4L 4L 6a VETERANO DE GUERRA z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

3L 2L 1L 7 TODOS LOS AMIGOS a 3 56 VILLEGAS ROMINA DEL V.

6° Carrera HORA: 16:00 - PREMIO: SIDNEY LIMA (2019) - Distancia 1.200 mts

3L 3L 1L 3L 1 SUN SEIVER z 4 57 CACERES FRANKLIN D.-4

4P 4P 1L 2L 2 ES CAMPERO z 5 55 ARREGUY FRANCISCO A.

2L 1L 2L 3L 3 MARKEL z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

1S 7S 7L 6P 4 ROMANCE ETERNO z 4 54 SALAZAR RAMIRO E.-4

1L 7S 3L 1L 5 CHE BUFON z 4 57 CALVENTE GUSTAVO E.

6S 1S 7L 5S 6 COOSTENTANDO z 4 54 REYNOSO GUILLERMO S.-4

4L 4L 1L 1L 7 IL VALENTIN CAT z 4 57 AGUIRRE WALTER A.

2L 5P 1L 1L 8 PAN Y CIRCO t 4 57 VILLAGRA JUAN C.

8L 6S 6L 1L 9 SUPER DOLAR a 5 55 CABRERA ANIBAL J.

7° Carrera HORA: 16:30 - PREMIO: LE MIRACLE (2010) - Distancia 1.200 mts

5L 4L 5L 3L 1 REAL TEXAN a 4 57 XX

3L 4L 2 BLINDFITZ z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

5L 6L 4L 2L 3 DONT STONE z 4 57 GOMEZ DARIO R.

Debuta 4 TE RETO YA a 4 57 VILLAGRA RAUL E.

0L 0L 9L 0L 5 RE FINO z 4 57 SINIANI EMILIANO F.

6S 6S 4S 8S 6 ASK FOR GOLD z 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

6L 5L 0L 7L 7 BASKO DOMONET z 4 57 ARIAS DANIEL E.

9L 6S 8 CALCULADOR z 4 57 ENRIQUE BRIAN R.

0L 2L 7L 9L 9 FLOR SI z 4 57 CACERES LUIS A.

9L 0L 0L 8L 10 TORNADO EMPER z 4 57 YALET JORGE R.(H)-2

0L 9L 5L 0P 11 TATY BOONE zc 4 57 SAEZ GASTON G.

8° Carrera HORA: 17:00 - CLáSICO JOSé PEDRO RAMíREZ (G3) - Distancia 1.700 mts

4P 3P 9S 1P 1 TE LLEVARE z 3 56 CABRERA ANIBAL J.

1L 4L 2L 3L 2 ENDO VERDE a 3 56 LENCINAS DARIO E.

2L 5P 1P 7P 2a TU FUERZA z 3 56 SOSA MIGUEL A.O.

1L 1L 0S 4L 3 NAPOLEON HIT z 3 56 ARIAS DANIEL E.

1L 2L 4 SAPPORO z 3 56 AGUIRRE WALTER A.

4L 6L 5 DUTCH GANG z 3 56 SALAZAR RAMIRO E.

1P 1L 1L 2L 6 EMMSPACIAL BOY z 3 56 PEREYRA WILLIAM

3L 1L 1L 7 FOREST GUMP t 3 56 VILLAGRA JUAN C.

6L 4L 2L 1L 8 PUERTO SUR a 3 56 CANDIA GUTIERREZ ELVIO G.

9° Carrera HORA: 17:30 - PREMIO: LIBREO (2011) - Distancia 1.100 mts

0L 1 NEVADISIMO z 3 56 REYNOSO GUILLERMO S.-4

Debuta 2 EL CIRCO AZUL a 4 0 XX

5L 0L 7L 3L 3 HEFESTOS z 3 56 MENENDEZ FRANCO D.

Debuta 4 SIPAN RED z 3 56 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

8S 5P 7P 3L 5 MUIRFIELD t 3 56 BANEGAS KEVIN

0S 2S 7S 6 ADRIATICAN z 3 56 FERNANDES GONCALVES F.L.

7P 8L 2L 5L 7 ARABISTAN zc 3 56 CHAVES URBANO J.-3

0L 7L 8L 4L 8 EL NIETO DEL ZAR z 3 56 LOPEZ MARIANO J.

0L 6L 9L 8L 8a NORDIKO z 3 56 ROMAY ABEL I.

Debuta 9 LUCERO HIT z 3 56 SALAZAR RAMIRO E.-4

Debuta 10 TAHYI TAROVA z 3 56 ARREGUY FRANCISCO A.

Debuta 11 SILENO z 3 56 SINIANI EMILIANO F.

10° Carrera HORA: 18:00 - PREMIO: RíO VETTEL (2014) - Distancia 1.400 mts

4L 6L 7L 5L 1 MUY MECHERA z 7 55 SALAZAR RAMIRO E.-4

4P 6L 3L 4L 2 ESCUELA NACIONAL z 5 54 MARINHAS ANDREA S.

3P 0P 1P 5P 3 LA NICANORA a 6 55 LAVIGNA FRANCISCO J.-2

3S 7L 5S 9L 4 MASTER SHINER z 6 55 ARIAS SANTIAGO N.-2

6S 3L 3L 6P 5 ARMERINA z 5 57 ARREGUY FRANCISCO A.

1L 1S 1L 3L 6 EARTHLING z 5 57 VILLAGRA JUAN C.

3L 3L 6L 8L 7 GAUCHA VERSERA z 6 55 FLORES JAIRO E.-4

1P 4P 2L 1L 8 MAESTRILLA z 5 57 CHAVES URBANO J.-3

1P 5L 6P 1P 9 TOP TEEN a 7 55 ENRIQUE BRIAN R.

11° Carrera HORA: 18:30 - PREMIO: CITY THUNDER (2009) - Distancia 1.200 mts

6S 8S 9L 9L 1 LA IMPERIAL zd 5 57 SINIANI EMILIANO F.

4L 6L 2L 2L 2 BLOOD DANCE z 5 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

Debuta 3 DOLCE SIGNORINA z 5 57 RIVAROLA JUAN C.

4P 0S 9S 4L 4 MIRAME ROMA z 5 57 ALDERETE OSVALDO A.

0L 3L 4L 5L 5 INSTA GIRL zd 5 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

9S 4L 0L 5L 6 ADA SHELBY a 5 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

0L 7 SUAVE VEGA z 6 55 SOTELO CAMACHO PABLO

9L 0L 9L 0L 8 BAYASCA z 6 55 XX

8L 0S 9P 9S 9 DANIELA J zd 5 57 BENITEZ VERA JORGE R.-3

0Z 9Z 5Z 8Z 10 INESPERADA NICOLINA z 5 57 CASTELLS JONATAN G.-4

7S 0P 5S 0S 11 PASSION WITH GLORY z 5 57 MENENDEZ FRANCO D.

8L 7L 0L 7L 12 TRIUNFAL z 6 55 CAVALLARO JORGE E.

0S 3S 7P 5S 13 LA MARILO z 6 55 VILLAGRA RAUL E.

12° Carrera HORA: 19:00 - PREMIO: LE MIRACLE (2010) (2º TURNO) - Distancia 1.200

Debuta 1 GASPA AREQUERO z 4 57 AVENDAÑO JOSE M.-2

3L 8L 8L 8L 2 APOLO SKY z 4 57 LOPEZ MARIANO J.

4L 3L 5L 4L 3 COMPADRON VEGA z 4 57 FERNANDES GONCALVES F.L.

0L 9L 0L 0L 4 KEEP AMERICA GREAT zn 4 57 SALAZAR RAMIRO E.-4

7L 0L 8L 7L 5 FAVIUS z 4 57 RAMALLO LAUTARO N.-3

2L 0L 6P 7L 6 ALPINO REAL z 4 57 REYNOSO GUILLERMO S.-4

8L 7 SER CRACK z 4 57 ARIAS DANIEL E.

3L 6L 3L 3L 8 AMIGUITO TONIFICADO z 4 57 VILLAGRA RAUL E.

0L 6L 9L 9 CAPO ANGELICAL t 4 57 VILLEGAS ROMINA DEL V.-3

0L 0L 10 EMMANUELDELMONTE z 4 57 XX

8L 4L 4L 5L 11 RODO z 4 57 GONZALEZ ROQUE L.

5L 2L 5L 2L 12 INDYGO FAST z 4 57 ALDERETE OSVALDO A.

13° Carrera HORA: 19:30 - PREMIO: TAKE IT ALL (2015) - Distancia 1.100 mts

6P 1L 5L 8L 1 INTRIGADO a 5 57 GOMEZ DARIO R.

0L 0L 7P 8L 2 CRETINO COSMICO t 5 57 LOPEZ BERNECHE LUCAS-4

0L 9L 0L 8L 3 FILIPO DE BALCARCE z 5 57 VILLAGRA RAUL E.

6L 5L 9L 4P 4 SAN COSMO z 5 57 MARTINEZ ELIAS D.

2L 0L 7L 0S 5 GLOBAL DANDY z 5 57 VILLAGRA JUAN C.

0P 7L 1L 0L 6 ALVAR DO BRAZIL z 5 57 SAEZ GASTON G.

8L 9S 3L 4L 7 VERSO REAL a 5 57 SOSA MIGUEL A.

0L 0L 5L 0P 8 CLASE B zd 5 57 JURI FABIAN R.

0L 0L 0L 9L 9 EMIRATOS z 5 57 GONZALEZ ROQUE L.

4L 7L 8L 6L 10 FLASHEADO z 5 57 ROLDAN FACUNDO E.-3

2L 4L 1L 7L 11 TU COCORITO a 5 57 RIVAROLA JUAN C.

7L 0L 3L 0L 12 WONDER REWARD z 5 57 ARIAS SANTIAGO N.-2

2L 6L 2L 3L 13 LORO FLESH a 5 57 CABRERA ANIBAL J.

CANDIDATOS PARA HOY EN EL HIPÓDROMO DE LA PLATA

1ra.) 3 – 1 – 9

2da.) 2 – 3 – 7

3ra.) 5 – 1 - 4

4ta.) 1 – 8 – 5

5ta.) 5 – 7 – 1

6ta.) 1 – 3 - 8

7ma.) 2 – 3 - 1

8va.) 3 – 4 - 6

9na.) 6 – 3 – 7

10a.) 6 – 8 – 2

11a.) 2 - 13 – 5 – 4

12a.) 12 – 8 - 3

13a.) 13 – 7 – 4 – 12