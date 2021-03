Sin descanso, Gimnasia solo piensa en trabajar

El plantel dirigido por la dupla técnica Martini-Messera regresó a los entrenamientos en Estancia Chica, luego del empate 1-1 ante Defensa y Justicia en el Bosque. En esta ocasión, los futbolistas no tuvieron tiempo para descansar ni lamentarse por el resultado ya que su próximo compromiso se encuentra a la vuelta de la esquina. El Lobo volverá a jugar por la Copa de la Liga Profesional el próximo viernes, cuando visite a Unión en el estadio 15 de Abril desde las 21:30.



La semana para el plantel Tripero arrancó con trabajos físicos aeróbicos regenerativos para los jugadores que disputaron el encuentro ante el Halcón. Por su parte, hubo movimientos de activación, trabajos físicos y fútbol reducido por grupos para los suplentes y no convocados. La semana de entrenamientos continuará hoy desde las 9:30.



La dupla técnica seguirá sin poder contar con Maximiliano Coronel en la línea de fondo, por lo que Leonardo Morales volverá a partir como titular. Por su parte, un punto a seguir de cerca será la evolución de Brahian Alemán, quien ayer terminó con un fuerte dolor en el tobillo. La buena noticia en el comienzo de la semana fue que Matías Pérez García y Emanuel Cecchini se entrenaron a la par del grupo.



Otro de los temas que seguirá de cerca el cuerpo técnico en la semana será el frente de ataque: Lucas Barrios tuvo su chance como titular, pero al igual que Nicolás Contín, no pudo aportar gol como nueve del equipo. Cabe destacar que el exatacante del Borussia Dortmund llevaba varios partidos jugados en el último tiempo, pero siempre ingresando desde el banco de relevos.



Le prenden velas: Alemán volvió a ser figura



El volante uruguayo volvió a demostrar el gran momento deportivo que atraviesa con una actuación destacada ante Defensa, dándole continuidad a su rendimiento en los partidos anteriores. Las estadísticas no mienten: entregó 31 de 36 pases correctamente (86,1% de precisión), con el atenuante de que el 77% de esos pases se dieron en campo rival, además afrontó 15 duelos individuales y ganó 10.



“Terminó golpeado en un tobillo, esperemos que no sea nada. Vamos a ver cómo evoluciona en estos días, pensando en lo que se viene ”, sentenció Leandro Martini luego del partido. En el cuerpo técnico confían que podrá jugar frente ante el Tatengue.