Sin Scaloneta ni equipo, Papu Gómez analiza su retiro

El campeón mundial Alejandro “Papu” Gómez consideró la posibilidad de retirarse de la actividad, en caso de no tener una buena oferta para continuar su carrera, luego de haber quedado libre del Sevilla español y encontrarse sin club, según lo indicó ayer por la tarde en un periódico italiano. En diálogo con el diario L'Eco di Bérgamo, Papu Gómez reconoció la posibilidad de abandonar la pelota y también colgar los botines.

El ex Arsenal de Sarandí, quien vivió en Bérgamo durante su exitoso paso por el Atalanta italiano entre el 2014 y 2021, tiene el pase en su poder y no consiguió equipo para continuar su carrera tras haberse desvinculado del Sevilla el 30 de junio pasado. Con 35 años el exjugador de San Lorenzo, Catania de Italia, Metalist de Ucrania, el mencionado Atalanta y Sevilla está libre y fue operado de una lesión en el tobillo en febrero último, dolencia que lo limitó y mucho durante el Mundial de Catar 2022, jugando dos cotejos como titular y totalizando 109 minutos. Inclusive, fue también participe de la conquista de la Copa América 2021.

“Estoy disfrutando de mi estancia en Sevilla, pero estoy esperando la oportunidad adecuada. Si no llega, podría considerar retirarme. Lo di todo por el fútbol y no quiero acabar amargado”, declaró. Y agregó: “Mirar hacia atrás y darme cuenta de que gané un Mundial sigue siendo surrealista. Me hace darme cuenta de que todo el arduo trabajo y la dedicación en mi carrera han dado sus frutos de una manera que nunca imaginé”.

En su momento, hubo versiones que vincularon al futbolista con una segunda etapa en el Atalanta, pero había sido desmentido por el representante del jugador. “Aunque Argentina siempre estará en mi corazón, Europa es donde quiero vivir. Pero una cosa es segura: quiero volver a Bérgamo para sentir el cariño de la gente”, aseguró en la nota con el medio italiano. Habrá que ver cómo acaba esta historia, pero lo cierto es que sin chances en la Selección Argentina y ahora a la espera de un club, podría ser algo llamativo.

De todos modos, es importante resaltar que su última vez en cancha fue el 16 de agosto en Grecia, donde perdió ante el Manchester City la Supercopa Europea, en definición por penales.