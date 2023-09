Solo importó el resultado…

Cuando restan ocho fechas para el cierre de la fase de grupos de la Copa de la Liga, al Lobo solo le importa el resultado. Ayer, de forma agónica, el equipo se abrazó a los tres puntos, luego de arrancar perdiendo contra Rosario Central en el Bosque, en una tarde que empezó como una pesadilla y terminó como el final de una película de Rocky.

El equipo no juega bien y por momentos siente la presión de estar muy cerca del descenso. Pero al final nada de eso termina importando, si el objetivo de sumar y subir se finaliza consumando, aunque de manera tan estresante que el desgaste es mucho mayor.

El Lobo fue superado ayer por el Canalla de Miguel Ángel Russo, quien vino a La Plata decidido a quedarse con la victoria. Los rosarinos ganaron la batalla de la mitad de la cancha y superaron con facilidad a los laterales Enrique y Guiffrey, porque Giaccone, Cervera y Campaz estuvieron intratables.

Tomás Durso se acopló a la inseguridad de la defensa y los Canallas no tardaron en abrir el marcador a través de una definición de Cervera, poco después del primer cuarto de hora.

La incertidumbre de los jugadores del Lobo se contagió del clima que bajaba desde las tribunas, porque a una semana del clásico el equipo estaba quedando muy complicado con el descenso. Sin embargo, apoyado en los jugadores de jerarquía, Gimnasia logró revertir el destino de una tarde que había arrancado como una “primavera negra” en el Bosque platense.

Cristian Tarragona definió con categoría y potencia de media vuelta cuando el sol empezaba a asomar sobre el arco del Bosque, luego de una asistencia que llegó desde la izquierda y a un minuto del final del primer tiempo renació la esperanza.

En la parte final, el equipo de Russo salió a jugar muy atrás y el Lobo no desaprovechó la ocasión para buscar el arco adversario.

Con poca claridad pero con más ganas que su rival, a Gimnasia se le fueron presentando situaciones y jugadas con pelota detenida que no desaprovechó y después de un córner, cuando ni siquiera se habían jugado 10 minutos de la parte final, le cobraron un penal. Tarragona se encargó de ejecutar con la misma precisión y en el mismo arco que también le había marcado un gol de penal a Estudiantes en el clásico del mes de marzo y Gimnasia empezó a desahogarse.

De allí al final todo fue sufrimiento y emociones fuertes. Central creció en su juego, el Lobo se replegó y recién en los últimos minutos con los ingresos del Pata Castro y Pablo De Blasis, para que tengan la pelota y hacer tiempo, pudo respirar un poco más.

A esta altura lo único que sirve e importa es ganar. No hay otra, porque son varios equipos en la misma situación y es cada vez más corto el recorrido para descontar y quedarse en Primera.

El panorama está abierto, y mucho más cuando por delante está el clásico de la semana que viene contra Estudiantes.

El Lobo sabe que la única forma de quedarse en Primera es sumando victorias como sea, y el año que viene habrá tiempo para mejorar la estética, el juego o los proyectos a largo plazo.

Descansa y vuelve mañana

Con la alegría de volver al triunfo y en un partido donde lo necesitaba, el plantel de Gimnasia fue liberado ayer tras el partido en el Juan Carmelo Zerillo y hoy tendrá descanso para seguir mirando la continuidad de la fecha y los partidos del resto de los contrincantes en la pelea por evitar el descenso. De esta manera, ya mañana a las 9:30 volverán las prácticas en Estancia Chica donde Leonardo Carol Madelón tendrá una semana entera hasta el sábado para trabajar pensando en lo que será el clásico frente a Estudiantes el próximo domingo a las 17:00 en Uno.

Después del trajín de tres partidos seguidos, ahora el Tripero podrá recargar energías y especialmente en esta semana importante. En ese sentido, las salidas de Germán Guiffrey y Matías Abaldo fueron por cansancio y una pequeña molestia respectivamente, pero que no sería nada grave. Por esa razón, los dos futbolistas estarían en condiciones de estar contra el Pincha y esta semana de preparación les vendrá bien para seguir mejorando en el físico.

Jornada negativa para los pibes

Después de lo sucedido durante la semana en Estancia Chica, ayer hubo jornada de juveniles donde los pibes de Gimnasia cosecharon seis de 18 puntos posibles frente a Tigre.

En primer lugar, respecto a la agresión que sufrió Gabriel Perrone por Julio Rodríguez, padre de dos jugadores de inferiores y también representante, el coordinador de juveniles todavía no se reincorporó a la actividad y no se sabe qué pasará con su futuro después del aberrante suceso que pasó el miércoles. Por su parte, los hijos de Rodríguez que juegan en Cuarta y Sexta división no estuvieron siendo parte de sus categorías y se espera una decisión final para su futuro en los próximos días. Desde la CD tripera ya desde el viernes han mejorado la seguridad en los accesos y se tomó la decisión de restringirle el acceso a Rodríguez a todas las sedes del club.

En cuanto a los resultados de ayer, las mayores recibieron al Matador en Estancia Chica donde la Cuarta perdió 2-0, la Quinta ganó 1-0 con gol de Millanés y la Sexta cayó por 2-0. Las menores viajaron a Victoria donde también se obtuvo un solo triunfo para las categorías albiazules porque la Séptima y Octava perdieron por 3-1, mientras que la Novena ganó 2-1 con goles de De Blasis y Antúnez.