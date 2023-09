“Me quedo con la rebeldía que mostramos en el Bosque”

Un rato después del pitazo final en el Juan Carmelo Zerillo, Leonardo Carol Madelón habló en conferencia de prensa acerca de lo que fue el triunfo contra Rosario Central y que Gimnasia necesitaba mucho para seguir sumando en la pelea por no descender, pero también para llegar bien parado al clásico contra Estudiantes de la semana que viene.

En cuanto a lo que fue la victoria, donde el Lobo nuevamente dio vuelta el encuentro, el entrenador dijo: “Había que volver a lo hecho ante Vélez. Ser dinámicos, cortos. Contra Huracán no fuimos nosotros. Hoy había que correr y meter mucho para hacer equivocar al rival. Me quedo con la rebeldía de hoy y de Vélez. Estuvimos bien mentalmente, tuvimos carácter pese a la presión. En el primer tiempo no había riesgo y solo en un centro nos convierten”.

Sobre el resultado, Madelón comentó: “Ganamos corto pero merecidamente. Terminamos lejos de nuestro arco contra un gran equipo como Central. Creo que ganamos justo, no sobró mucho, convertimos y lo cuidamos. Ganando por un gol de diferencia, por ahora me arreglo”.

Específicamente sobre el juego, el entrenador albiazul se mostró contento con varias cuestiones y explicó: “Pongo este doble cinco porque son los que mejor ocupan los espacios y se corren para doblar las marcas. Buscamos ser equilibrados y aún sigo conociendo a muchos chicos. Jugó bien el doble cinco. A Benja le está costando finalizar pero todos sus intentos son muy buenos. Hoy tuvimos más fútbol, a medida que vayamos sumando aumentaremos la confianza. Si perdés, no querés arriesgar”.

Además de esto, el ex-Unión habló sobre los cambios hechos y también tuvo un mensaje para el hincha tripero: “Tenemos muchos chicos y eso pesa. Steimbach equivocó dos jugadas y se le cayó fuerte. Pero juega bien y tácticamente es muy útil. A los hinchas les digo que tenemos que proteger a nuestros jugadores. Posiblemente tardé en poner a De Blasis. Me preocupé más por contener a Campaz que por mejorar nuestro equipo, pero el rival te va llevando también”.

Por último, Madelón habló sobre el clásico que se viene contra Estudiantes y dejó otro mensaje pero para los jugadores: “El clásico es el partido de la gente pero es un partido de fútbol. Hoy no había que perder y lo terminamos ganando. En cancha de Estudiantes será difícil pero tenemos que ir despacio. Hay que soltarse. No excederse ni pasarse de confianza”.