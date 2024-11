Luego de un nuevo empate para Gimnasia, Marcelo Méndez habló en conferencia de prensa donde analizó lo que fue el encuentro contra Central Córdoba, lo que es esta actualidad del equipo que no puede ganar hace dos meses y también sobre la polémica generada en la previa al partido respecto a los salarios.

En cuanto a lo que fue la igualdad, el uruguayo dijo: “El primer tiempo fue malo, no tuvimos la pelota. En el segundo fuimos un poco más de lo que queremos ver. Hace ocho partidos que no ganamos, en el segundo tiempo hicimos los méritos para hacerlo. Somos irregulares y lo estamos sufriendo, pero noto que le pasa a muchos equipos”.

Luego, Méndez también dio dos nombres puntuales como los juveniles Jeremías Merlo y Santino Primante, que venían entrando muy poco y ayer demostraron que la oportunidad podría haber aparecido hace algunas fechas.

En ese sentido, el DT también se mostró autocrítico: “Los vi muy bien a Merlo y Primante. Uno trata de cuidarlos y no exponerlos. No me gusta que ellos sean los salvadores de un club como Gimnasia. No me gusta poner a los juveniles a que se hagan cargo de esto y sean salvadores. Pero me alegra que no me den la razón de no haberlos puesto antes”.

Además, el entrenador tripero comentó que Leonardo Morales “sufrió una pequeña molestia muscular y mañana le haremos estudios”. Por último, se refirió a la polémica generada por un supuesto atraso salarial de dos meses (fueron 10 días y la deuda fue saldada el lunes) como así también una supuesta amenaza de no concentrar por parte del plantel, que no sucedió.

Sobre esto, Méndez dijo: “Me enteré de todo hoy cuando llegué al Estadio. La prensa es la que se encarga de eso, la realidad es que no sucede nada de eso. Hoy es fácil hablar o poner cualquier cosa y no pedir disculpas después, estaría bueno que ese medio o periodista lo haga. Molesta por el momento en el que estamos y se hable de otra cosa. Hay que dignificar la profesión, hoy cualquiera puede poner un tuit y generar un revuelo que no es”.