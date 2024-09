Talleres y Huracán sueñan con el campeonato

Durante el domingo hubo mucha actividad para continuar la fecha 15 de la Liga Profesional donde Talleres de Córdoba y Huracán consiguieron triunfos importantísimos de local para seguir a tiro de Vélez, que jugará hoy contra Estudiantes, y así ilusionarse con pelear el torneo hasta el final. Todo comenzó a las 14:30 donde el Globo se despachó con una goleada por 3-0 frente a Lanús gracias a los goles de Alan Soñora, Rodrigo Echeverría y Eric Ramírez para quedar a tres puntos del Fortín pero también logró meterse en puestos de Copa Sudamericana en la tabla anual pasando al Granate que ocupaba ese último lugar.

Al mismo horario, Independiente y Argentinos Juniors igualaron 0-0 dejando en claro que no están pasando un buen momento donde han cosechado muchos empates en el último tiempo pero el Bicho sigue manteniéndose en puestos de Copa Sudamericana en la tabla anual mientras que el Rojo no pudo descontarle puntos. Luego a las 17:30 se dio uno de los platos fuertes de la jornada y que no decepcionó porque la “T” logró una victoria vital frente a Racing por 2-0 con goles de Valentín Depietri y Cristian Tarragona.

Los cordobeses se pusieron arriba del marcador a los 17 minutos con un golazo de Depietri y al rato se quedaron con uno menos por la expulsión de Franco Moyano. Sin embargo, la Academia desperdició chances y la superioridad numérica porque no logró empatar y encima a los 63 minutos, Tarragona finalizó una gran jugada colectiva. Así el albiazul también se puso con 27 puntos, a 3 unidades de Vélez.

Por último, todo se cerró a las 19:30 donde Atlético Tucumán volvió a caer y perdió una gran oportunidad para seguir cerca de Vélez. Esto sucede porque Belgrano dio el batacazo cortando una racha de 8 partidos sin victorias y le ganó al Decano por 4-2. Anibal Leguizamón, Facundo Quignon, Uvita Fernández y Pablo Chavarría convirtieron para los locales mientras que para la visita fue un doblete de Mateo Bajamich.

Además en Vicente López, Platense le ganó por 1-0 a Rosario Central con gol de Guido Mainero para seguir escapando de la lucha por el descenso y además soñar con llegar a puestos de copas internacionales. El Canalla se encuentra cada vez más lejos de las copas y salvo un milagro no llegará al objetivo.