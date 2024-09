Fórmula 1: Franco Colapinto cerró una gran actuación en el Gran Premio de Singapur

Cuando uno menos se lo espera, el panorama se puede modificar en un abrir y cerrar de ojos. Y a Franco Colapinto la vida le dio un giro de 180º: de correr en la Fórmula 2 a codearse como uno más en la Fórmula 1, la élite máxima del deporte automotor. Con la sonrisa de la inocencia y un descaro fabuloso para abstenerse de los nervios y la presión de un contexto totalmente nuevo e impensado , el pilarense de 21 años volvió a dar una muestra de talento. En el Gran Premio de Singapur, un circuito callejero desconocido para él, casi no cometió errores, dejó una maniobra top en la largada y finalizó 11º, a nada de los puntos. Aplastante victoria de Lando Norris, que superó ampliamente a Max Verstappen, mientras que Óscar Piastri completó el podio.

Tras salir al circuito en la posición 12°, la ilusión creció exponencialmente después de la primera vuelta: en la largada, se la jugó por la zona interna de la pista y ganó tres lugares (pasó a Carlos Sainz, Alex Albon y Yuki Tsunoda). Luego, para colmo, se bancó los embates de Checo Pérez, quien no escatimó en elogios (“es muy difícil de pasar”) hacia el argentino.

Pero todo lo bueno realizado por el argentino sobre la cinta asfáltica se fue al tacho con la estrategia implementada por Williams. Mientras el argentino reclamaba la entrada a boxes para renovar unos neumáticos medios que ya no daban más, su equipo optó por exprimirlos un poco más y aprovechar el aire limpio. No obstante, ocurrió todo lo contrario: Pérez metió un undercut, redujo la desventaja de cuatro segundos (la parada fue ocho centésimas más rápida) y le ganó la posición. Además, salió con tráfico, por lo que tardó más en calentar los nuevos compuestos duros. Desde entonces, todo fue cuesta para arriba para el fanático de Boca, que trató de buscar el décimo lugar por todos lados aunque sin éxito. “Hice lo que mejor pude, creo que hice todo bien. Me pararon muy tarde, me costó mucho la carrera, pero creo que hubiese llegado a los puntos si hubiéramos elegido estratégicamente bien el momento de parar”, sentenció el piloto argentino en diálogo con ESPN.

De todos modos, Colapinto redondeó una actuación fantástica pese al contratiempo de su compañero Albon, quien debió abandonar por problemas en su monoplaza.

El GP de Austin se disputará entre el viernes 18 y el domingo 20 de octubre en el Circuito de las Américas. El calendario de ese fin de semana será diferente porque en esta ocasión también se realizará un sprint (es decir, una carrera corta que le da puntos a los 8 primeros) el sábado 19.

El reproche de Carlos Sainz al piloto argentino por su maniobra de largada

Franco Colapinto tuvo un inicio del Gran Premio de Singapur estupendo, con una maniobra más que arriesgada y que si salía mal podría haber tenido consecuencias para más pilotos. Por eso, Carlos Sainz se refirió al tema luego de la carrera. “Casi nos lleva puesto a 2 o 3 en la primera curva”, aseguró el hombre de Ferrari en diálogo con los medios. Acto seguido, Sainz Jr sentenció: “Son riesgos que toma un rookie que no sabe dónde frenar, pero no ha pasado absolutamente nada”.

Aunque rápidamente le bajó el tono a la advertencia, el español remarcó que la decisión del pilarense fue más que arriesgada. “No hubo un accidente, pero sí que cuando te estás jugando el Campeonato de Constructores con el equipo tienes que tener un poco de cuidado con coches que tienen menos que perder. Cuando te juegas tantos puntos para el equipo, tienes que tener más cuidado”, insistió el hombre de Ferrari.

Cabe destacar que la molestia de Sainz no es casual. De hecho, en el GP de Azerbaiyán, sufrió un fuerte choque con Pérez mientras intentaba meterse en el podio de Bakú y tuvo que abandonar la competencia faltando tan solo una vuelta para el final.