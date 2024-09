Los Pumas lograron una nueva hazaña al vencer a Sudáfrica y se ilusionan

Los Pumas están atravesando un momento histórico: después de vencer a los All Blacks y golear a Australia, lograron derrotar por 29 a 28 a los Springboks, los campeones del mundo, y ahora viajarán a Sudáfrica con la esperanza de lograr otra hazaña. El objetivo es claro: repetir el triunfo, sumar punto bonus, y quedarse con el Rugby Championship.

El partido contra los bicampeones del mundo comenzó con Los Pumas erráticos y a un ritmo inferior al de sus oponentes. Los Springboks, que llegaban invictos, parecían encaminados a imponerse con la misma facilidad con la que habían ganado en las cuatro ocasiones previas.

Sin embargo, ante los 28.954 espectadores que colmaron el estadio Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero, el equipo dirigido por Felipe Contepomi mostró su mejor versión, remontando un 17-0 que parecía definitivo.

Sudáfrica alcanzó esa ventaja inicial sin mucho esfuerzo. Aphelele Fassi abrió el marcador con un try, y Handré Pollard lo convirtió. Luego, Jesse Kriel se filtró fácilmente y anotó otro try, que Pollard nuevamente convirtió, sumando además puntos con un penal. En ese momento, la diferencia parecía imposible de revertir.

Pero Los Pumas reaccionaron con fuerza. Mateo Carreras apoyó el primer try tras una excelente jugada iniciada por Gonzalo Bertranou, quien habilitó a Santiago Chocobares para abrirle el camino al tucumano, que fue imparable. Poco después, Sudáfrica quedó con 14 jugadores por una tarjeta amarilla a Kurt-Lee Arendse, tras un tackle alto a Carreras. A pesar de la oportunidad, Albornoz falló la conversión.

Los Pumas no se detuvieron. Pablo Matera sumó otro try, convertido esta vez por Albornoz. Posteriormente, el árbitro Christophe Ridley, tras consultar con el TMO, validó un try de Joel Sclavi. Aunque Albornoz falló la conversión desde un ángulo complicado, el equipo ya había logrado ponerse al frente.

Los nervios aumentaron cuando Albornoz erró un penal desde la mitad de la cancha y Marcos Kremer tuvo que salir lesionado, lo que obligó a Contepomi a realizar cambios, poniendo a Ignacio Ruiz fuera de su posición habitual de hooker, como ala.

En un cierre lleno de tensión, un penal de Albornoz permitió a Los Pumas recuperar la ventaja. Sudáfrica estuvo cerca de ganar en la última jugada, pero Libbok no logró controlar el balón, y tras la chicharra final, Argentina defendió con éxito su triunfo histórico.

Triunfos de Los Tilos y La Plata

El rugby local continuó su rumbo en los torneos de la URBA. En el Top 12, San Luis cayó por 34 a 20 en condición de local frente a Newman.

En la Primera A, Los Tilos goleó por 81 a 14 en su visita a San Patricio y continúa en lo más alto de la tabla, perseguido por La Plata RC que superó por 22 a 14 a Pucará en Burzaco.

En la Primera B, Universitario está cada vez más cerca de lograr el ascenso tras ganar con bonus por 53 a 6 a Italiano.