Tenis: Argentina se entrena con equipo completo

Argentina será local en un nuevo compromiso por la Copa Davis. Este fin de semana, particularmente el sábado y el domingo, recibirá a Lituania en el Buenos Aires Lawn Tennis Club por una serie correspondiente a los playoffs del Grupo Mundial I.

La Albiceleste no estará presente en las Finales debido a que perdió en los Qualifiers 2023 contra Finlandia por 3 a 1 y se quedó una vez más sin la posibilidad de ir por la famosa Ensaladera de plata que ganó por primera y única vez en 2016, con Juan Martín del Potro como líder del equipo.

En esta ocasión, los capitaneados por Guillermo Coria buscarán llevarse el triunfo en la serie ante los europeos para volver a competir en marzo del próximo año una serie clasificatoria a las Finales 2024.

Mientras tanto, Argentina, que estará celebrando sus 100 años del debut en la Copa Davis, apuesta en singles por un equipo repleto de tenistas jóvenes que están ganando rodaje en el circuito ATP, como Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Sebastián Báez.

En cuanto al platense Etcheverry, será su debut en el equipo nacional y habló tras los entrenamientos en la previa a los cruces: “Venimos entrenando muy fuerte y muy bien. Hoy metimos dos horas y media directo. Hicimos un partido a cara de perro (con Cerúndolo) para estar bien preparados. Yo, especialmente, me vengo sintiendo muy bien. Me gusta jugar en casa, me siento muy bien con estas condiciones. Encima nos vienen tocando días espectaculares”.

Además, sentenció: “Sabemos que somos favoritos. Además jugamos en casa y con nuestro público y el polvo de ladrillo contra este tipo de rivales es favorable para nosotros, pero puede pasar cualquier cosa. En la cancha es uno contra uno y ahí ya no importa el ranking ni nada más”.

España cayó 3 a 0 ante República Checa

La condición de local no fue suficiente para España, que pese a jugar en Valencia, perdió por un rotundo 3-0 contra República Checa y se complica su futuro en la Copa Davis de tenis.

En los dos partidos individuales, Bernabé Zapata y Alejandro Davidovich perdieron en dos sets ante Tomas Machac y Jiri Lehecka, y ya con el enfrentamiento decidido Davidovich y Marcel Granollers cayeron también frente al doble formado por Jakub Mensik y Adam Pavlasek por 5-7, 7-6 (8/6) y 6-4.

España, que no cuenta con su estrella Carlos Alcaraz, que decidió tomarse un descanso tras el US Open, se lo jugará todo el viernes ante la Serbia de Novak Djokovic, antes de acabar contra Corea del Sur el domingo.