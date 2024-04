Tenis: jornada casi perfecta para los argentinos en Madrid con seis triunfos y dos caídas

El tenis argentino tuvo un estreno casi perfecto por la primera ronda de la qualy del Madrid Open. Entre el cuadro clasificatorio de las damas y el de caballeros, compitieron seis jugadores con el saldo de una derrota.

En la rama femenina, María Lourdes Carlé (N° 82) derrotó en su debut a Taylah Preston (N° 139) por 6-2 y 7-5. De esta forma, luchará por un boleto al cuadro principal frente a otra oceánica: Astra Sharma (N° 126). Por su parte, y si bien sorprendió haber visto la baja de Nadia Podoroska (66ª) de la fase previa del torneo sobre polvo de ladrillo, lo cierto es que no se debió a un problema físico, sino que había aprovechado la baja de una colega y ocupó un lugar en el sorteo del cuadro principal como alternativa.

En cuanto a los hombres, Federico Coria (N° 83) venció al kazajo Mikhail Kukushkin (N° 129) por 6-2, 4-6 y 6-2, Camilo Ugo Carabelli (N° 107) a Bernabé Zapata Miralles (N° 147) por 6-4 y 6-4, Facundo Bagnis (N° 136) a David Goffin (N° 101) por 6-2, 2-6 y 6-3 y Thiago Tirante (N° 104) a Titouan Droguet (N° 151) por 6-3 y 7-5.

Los próximos cruces que tendrán los argentinos serán: Coria vs. Pablo Llamas Ruiz; Ugo Carabelli vs. Brandon Nakashima; Bagnis vs. Giulio Zeppieri, y Tirante vs. Lukas Klein. Quien se despidió de la qualy del Madrid Open fue Diego Schwartzman (N° 142). El argentino no pudo superar al español Albert Ramos-Viñolas (N° 105) con quien perdió por 3-6, 7-6 (3) y 6-2.