Tenis: Nadal se bajó del Indian Wells

A pesar de someterse a un riguroso entrenamiento en el desierto de California, el tenista español Rafael Nadal anunció que no participará en el Masters 1000 de Indian Wells debido a su estado físico.

A través de su cuenta oficial en X, Nadal, quien estaba programado para debutar este jueves en la primera ronda contra Milos Raonic, declaró: “Es con profunda tristeza que debo retirarme de este prestigioso torneo en Indian Wells. Todos saben cuánto aprecio este lugar y lo mucho que disfruto jugando aquí. Esta es una de las razones por las que llegué temprano al desierto para entrenar y prepararme”.

“He estado trabajando intensamente y practicando, como saben, me sometí a una evaluación este fin de semana, pero no me siento en condiciones de competir al más alto nivel en un evento de tanta relevancia. No es una decisión fácil, de hecho, es muy difícil, pero no puedo engañarme a mí mismo ni a los miles de seguidores. Los extrañaré a todos y confío en que el torneo será un gran éxito”, destacó el ganador de 22 títulos de Grand Slam.

Nadal, actualmente clasificado en el puesto 652 del ranking, regresó al circuito a principios de 2024 en el ATP 250 de Brisbane después de una prolongada ausencia debido a una lesión.

En dicho torneo, el nativo de Mallorca alcanzó los cuartos de final, donde fue derrotado por el local Jordan Thompson. Después de este encuentro, sufrió un nuevo contratiempo físico que lo dejó fuera del Australian Open.

Sin embargo, el tenista español se mantiene optimista sobre su recuperación y espera volver más fuerte que nunca en futuros torneos. Sus seguidores, aunque decepcionados por su ausencia en Indian Wells, continúan mostrando su apoyo inquebrantable hacia uno de los más grandes competidores del tenis mundial.