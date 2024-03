Estudiantes cuida jugadores y apunta a la final con River

Una semana a todo o nada. Estudiantes de La Plata ya dejó atrás la derrota como local ante Platense 2 a 1 por la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional y, desde ayer, ya comenzó a entrenar en el Country Club de City Bell de cara a una semana que tendrá a Sarmiento de Junín como rival el próximo sábado y a River en la final de la Supercopa Argentina el miércoles que viene en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Allí se pueden definir varias cuestiones en el Pincha, ya que, de ganar el sábado, podría asegurarse un lugar entre los cuatro primeros de la Zona B del certamen doméstico, y el miércoles en la final de la Supercopa podría sumarle una estrella más al club.

Sin lugar a dudas lo acontecido el pasado miércoles frente al Calamar dejó cosas por mejorar y algunas por sostener. El Pincha perdió un invicto de 16 partidos sin conocer la derrota y dejó pasar la chance de subirse a lo más alto de su grupo. No obstante, mucho de lo visto en el primer tiempo fue destacable y deberá repetirlo mañana a las 17 en Junín si quiere seguir sumando de a tres. En ese sentido, y después de volver a las prácticas en City Bell, el cuerpo técnico evalúa realizar algunas variantes para darle descanso a algunos futbolistas. Además, Domínguez no podrá contar con Gastón Benedetti por haber llegado a la quinta amarilla, y tampoco con Eros Mancuso, quien aún se sigue recuperando de la lesión muscular.

La frustración tras la derrota

Eduardo Domínguez analizó la derrota y argumentó: “Nos duele perder. Creo que tenemos que tener tranquilidad. Cuando ganábamos había que corregir cosas y hoy también. Me parece que vamos por un camino que nos gusta, pero hay que seguir ajustando. Si ganábamos hoy, por cómo se dieron otros resultados, podíamos llegar a lograr la clasificación con anterioridad. El fútbol argentino es muy parejo y se va a definir en las últimas fechas”, declaró ante los medios. “Ya no alcanza con merecer. Hoy generamos las situaciones. Los partidos siempre se definen en las áreas, hay que seguir corrigiendo. No es buena la sensación, sentimos que perdimos los puntos. Hemos hecho un gran primer tiempo, y en el segundo nos apresuramos mucho. Empezamos a jugar contra el reloj y no nos pusimos a pensar. No pudimos llegar muy claro”, añadió.

Por último, sobre la sensación con la que se encontró en el vestuario, dijo: “La frustración es con nosotros mismos, porque hicimos un gran desgaste y el rival no nos superó. Estamos tristes por no poder regalarle un triunfo a los hinchas. El equipo genera un entusiasmo que nos da responsabilidad. Y esa exigencia nos gusta”.