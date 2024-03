Luego de un largo rato donde se llevó a cabo la reunión entre dirigentes y Leonardo Carol Madelón, eso dio a lugar a que Pablo Guede diera la conferencia de prensa, y cercano a las 20 donde se arregló la continuidad del entrenador, el ex Unión de Santa Fe se acercó a la sala de prensa para charlar ante los medios.

Con esta charla y la continuidad definida, el DT salió a hablar en conferencia de prensa sobre esta cuestión y dejó entrever también que el principal fundamento es el poco tiempo que hay hasta recibir a Barracas Central: “Sigo, obviamente uno no es cínico ni necio. Lo de hoy no le gustó a nadie. Hay un partido en dos días y medio y nosotros mañana vamos a entrenar. Se recuperan algunos jugadores y vamos a poner lo mejor”.

Haciendo énfasis en el partido contra el Guapo y el cambio de actitud, Madelón amplió: “Ahí tenemos que mostrar una rebeldía y otra producción y creo que va a pasar. Estamos bien, estamos todos para el mismo lado. Hablamos con los dirigentes y con los jugadores, no vamos a cometer ninguna locura. Si hay alguien que quiere a este club y pasó momentos difíciles, soy yo. Por eso a uno le duele cuando tiene una producción mala, no hay que tomar una decisión apresurada”.

Además el santafesino comentó la importancia de sobreponer este momento: “Tenemos que mantener la calma, tanto yo como los jugadores y contagiarlos a ellos. Hay que hacer como cuando pasamos los momentos tensos. Hoy no estuvimos a la altura pero hay que mejorar esto. No miremos nada raro, esperemos que esto salga adelante con nosotros. El fútbol nos da la revancha en dos días. Nosotros estamos preparados para todo, no hay que dar lugar a nada. Los jugadores son los únicos importantes. Se puede jugar sin dirigentes, sin periodistas, sin hinchas y sin entrenadores pero no sin ellos”.

Por último el entrenador habló respecto a la decisión del fin de semana pasada de no hablar ante los medios: “A veces hay momentos que por ahí el hincha no quiere escuchar y otras veces es difícil responder cuando las cosas no están bien. Cuando nos va bien, nos gusta que hablen y cuando va mal, hay que bancar los palazos y aguantar hasta mejorar. En mi caso personal no tengo ningún problema con ustedes”.